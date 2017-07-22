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Популярность видеокарт NVIDIA привела к отключению электроэнергии в Иране

08 февраля 2021, 16:52




Недавнее аварийное отключение электроэнергии в Иране было вызвано массовым строительством в стране майнинговых ферм на базе графических процессоров GeForce RTX 30 и Radeon RX 6000. Сообщается, что основную проблему создавали не местные жители, а многочисленные крупные китайские фирмы, которые ринулись в Иран. На этот шаг их подтолкнула цена на электричество, которое в Иране значительно дешевле, чем в Китае.

Отключения электричества начали происходить в девяти городах Ирана, включая Тегеран и Исфахан. Министерство энергетики Ирана объявило, что «потребление электроэнергии в домах и на предприятиях страны резко увеличилось».

Популярность видеокарт NVIDIA привела к отключению электроэнергии в Иране


По данным местных источников, видеокарты серии GeForce RTX 30 отличаются хорошим соотношением производительности к потребляемой электроэнергии, особенно при майнинге Ethereum. По оценкам Minerstat, одна видеокарта RTX 3080 позволяет заработать в Китае от 10 до 15 долларов в сутки с учетом местных цен на потребляемую электроэнергию.

Сообщается, что цена на электроэнергию для майнеров в Иране официально составляет $0,07 за киловатт-час. При этом для населения страны электроэнергия поставляется по цене $0,05 за киловатт-час, а в аграрном и индустриальном секторах она еще дешевле.

Популярность видеокарт NVIDIA привела к отключению электроэнергии в Иране


По другим источникам, в настоящее время майнинговые «китайские» компании в Иране могут использовать ее по цене от 0,018 до 0,022 долларов за киловатт-час, что в четыре раза ниже, чем в материковом Китае. Для сравнения, электроэнергия для домохозяйств в Китае поставляется по цене 0,084 долларов/кВт-час, а в мире она стоит в среднем около 0,140 долларов/кВт-час. Одноставочный тариф на электроэнергию в Москве для домохозяйств с электрическими плитами составляет 4,87 руб./кВт-час (0,065 долларов/кВт-час).

Популярность видеокарт NVIDIA привела к отключению электроэнергии в Иране


Еще недавно в Иране предположительно работали от 14 крупных майнинговых ферм, которые потребляли около 300 МВт электроэнергии. Это сопоставимо с потреблением энергии в городе с населением 100 тыс. человек. Они активно использовали видеокарты Radeon RX 600, предназначенные для установки в ноутбуках. Их производит компания AMD с использованием техпроцессов 14 и 28 нм.

В то же время отмечается, что Иран находится под санкциями со стороны США. Санкции против Ирана запрещают экспорт в страну атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, а также любые контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана.

Популярность видеокарт NVIDIA привела к отключению электроэнергии в Иране


Однако известно, что различные торговые компании в мире, специализирующиеся на продаже оборудования для майнинга, поставляют новые партии видеокарт GeForce RTX 30, которые затем «загадочным образом» продаются напрямую майнерам в Иране. Источник этих видеокарт неизвестен, но похоже, что ни у партнеров по их продаже, ни у NVIDIA нет проблем с продажами иранским майнерам. Во всяком случае, как сообщают американское издание Videocardz, они не слышали о наказании какого-либо розничного магазина или торгового партнера за участие в этом процессе.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших видеокарт для игр. Выбрать лучшую видеокарту для игр непросто - для кого-то лучшей может быть самая доступная видеокарта, для других самая производительная. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем ежемесячно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучшую видеокарту для игр в любой ценовой категории - от дешевле $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка".

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