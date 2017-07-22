Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 наконец-то был анонсирован на мировом рынке. Его первая выдающаяся особенность - оснащение флагманским чипсетом Snapdragon 888. Вторая - премиальная камера на 108 Мп. Ранее аппарат был доступен только в Китае, теперь его продажи начинаются за пределами Поднебесной, в том числе и в Европе.
Xiaomi Mi 11 поступит в продажу в Европе уже в этом месяце. Смартфон появится как по официальным каналам продаж Xiaomi, так и через партнеров-операторов. Рекомендованная цена - 900 долларов (67 000 руб.) за версию с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт основной памяти. Модель с 8/256 Гбайт памяти будет стоить немного дороже - 960 долларов (71 500 руб.).
Напомним, что флагманский Xiaomi Mi 11 оснащен 6,81-дюймовым E4 AMOLED-дисплеем с разрешением Quad HD+ (3200х1440 пикселей). Его называют еще DotDisplay - дисплей с круглой дыркой под селфи-камеру.
Дисплей отличается элегантными скругленными краями и высокой максимальной яркостью 1500 нит при номинальном уровне 900 нит. Частота обновления 120 Гц и частота дискретизации 480 Гц при компенсации движения MEMC неплохо сочетаются с запуском игр.
Аппарат использует собственный алгоритм калибровки цвета. Для защиты телефона применено защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus, которое обеспечивает наилучшее сопротивление к образованию царапин и устойчивость к падениям. Аппарат отнесен к уровню A+ по рейтингу DisplayMate.
Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 работает на 5-нм мобильном чипсете Snapdragon 888 с графическим процессором Adreno 660 и оснащен оперативной памятью LPDDR5 объемом до 12 Гбайт и технологией VC LiquidCool. В Европу приедет модель, оснащенная только 8 Гбайт ОЗУ LPPDDR5 3200 МГц и хранилищем UFS 3.1 на 128/256 Гбайт. Очевидно, для «северных широт» этого вполне достаточно.
В телефоне есть 108-мегапиксельная камера с 1/1,33-дюймовым датчиком изображения и поддержкой OIS, 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с углом обзора 123° и 5-мегапиксельный макро-объектив.
Емкость батареи составляет 4600 мАч. Есть поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 55 Вт. На полную зарядку такого аппарата потребуется 45 минут. Поддерживается также быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и беспроводная обратная зарядка на 10 Вт. В отличие от китайской версии, европейский комплект содержит зарядное устройство GaN мощностью 55 Вт, потому что Европа отличается традиционным вкусом, и китайский разработчик понимает, что надо подстраиваться под местные вкусы.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".