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iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle со временем отклика 0,8 мс

08 февраля 2021, 20:57




Японская компания iiyama Corporation, славящаяся своими телевизорами и компьютерными мониторами класса Hi-End, объявила о выпуске новых моделей игровых мониторов G-Masters Red Eagle, использующих дисплейные панели нового типа с технологией Fast IPS. Это гарантирует высокую точность воспроизведения ярких сцен и выдающуюся точность цветопередачи.

iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle с MPRT 08 мс


К самому выдающемуся достижению новых моделей можно отнести время отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT). На этот параметр обращают внимание все геймеры - это важнейшая характеристика игровых мониторов.

iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle с MPRT 08 мс


Традиционные офисные мониторы класса Hi-End обеспечивают время отклика MPRT в 5-7 мс. Еще два года назад высшим достижением среди игровых моделей был уровень 1 мс. Результат новых моделей G-Masters Red Eagle - невероятные 0,8 мс. Это хотя и уже не рекордное значение, но весьма высокое. Рекордным считается уровень MPRT, равный 0,5 мс.

iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle с MPRT 08 мс


В новую линейку вошли две модели: 24-дюймовый монитор GB2470HSU и 27-дюймовый GB2770HSU. Оба монитора имеют разрешение Full HD (1920x1080 пикселей при частоте обновления 165 Гц). Модели предоставляют поддержку FreeSync Premium - динамическую настройку вертикальной частоты обновления в соответствии с частотой кадров графической карты. Благодаря этой функции обеспечиваются практически нулевые разрывы при отображении динамичных сцен. Регулировка частоты обновления экрана лежит в диапазоне от 48 до ~165 Гц.

Для повышения видимости в затененных областях доступна функция Black Tuner. Она улучшает качество просмотра и помогает геймерам обнаружить врага раньше других соперников. Независимо от типа запускаемой игры, все предустановленные и настраиваемые игровые режимы доступны через экранное меню. Можно легко настроить параметры экрана в соответствии с личными предпочтениями.

iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle с MPRT 08 мс


Новые модели Red Eagle оснащены входами HDMI и DisplayPort. Имеются разъемы для наушников и USB-концентратор с функцией зарядки. Технология подавления мерцания и уменьшения синего света отражают высокий уровень эргономики, что снижает нагрузку на глаза при долгом нахождении перед экраном.

iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle с MPRT 08 мс


Благодаря подставке, регулируемой по высоте в диапазоне 13 см с возможностью регулировки наклона и поворота, мониторы G-Masters помогает сохранить здоровую осанку и обеспечить комфорт во время игровых марафонов.

О цене новых моделей не сообщается.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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