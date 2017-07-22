Японская компания iiyama Corporation, славящаяся своими телевизорами и компьютерными мониторами класса Hi-End, объявила о выпуске новых моделей игровых мониторов G-Masters Red Eagle, использующих дисплейные панели нового типа с технологией Fast IPS. Это гарантирует высокую точность воспроизведения ярких сцен и выдающуюся точность цветопередачи.
К самому выдающемуся достижению новых моделей можно отнести время отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT). На этот параметр обращают внимание все геймеры - это важнейшая характеристика игровых мониторов.
Традиционные офисные мониторы класса Hi-End обеспечивают время отклика MPRT в 5-7 мс. Еще два года назад высшим достижением среди игровых моделей был уровень 1 мс. Результат новых моделей G-Masters Red Eagle - невероятные 0,8 мс. Это хотя и уже не рекордное значение, но весьма высокое. Рекордным считается уровень MPRT, равный 0,5 мс.
В новую линейку вошли две модели: 24-дюймовый монитор GB2470HSU и 27-дюймовый GB2770HSU. Оба монитора имеют разрешение Full HD (1920x1080 пикселей при частоте обновления 165 Гц). Модели предоставляют поддержку FreeSync Premium - динамическую настройку вертикальной частоты обновления в соответствии с частотой кадров графической карты. Благодаря этой функции обеспечиваются практически нулевые разрывы при отображении динамичных сцен. Регулировка частоты обновления экрана лежит в диапазоне от 48 до ~165 Гц.
Для повышения видимости в затененных областях доступна функция Black Tuner. Она улучшает качество просмотра и помогает геймерам обнаружить врага раньше других соперников. Независимо от типа запускаемой игры, все предустановленные и настраиваемые игровые режимы доступны через экранное меню. Можно легко настроить параметры экрана в соответствии с личными предпочтениями.
Новые модели Red Eagle оснащены входами HDMI и DisplayPort. Имеются разъемы для наушников и USB-концентратор с функцией зарядки. Технология подавления мерцания и уменьшения синего света отражают высокий уровень эргономики, что снижает нагрузку на глаза при долгом нахождении перед экраном.
Благодаря подставке, регулируемой по высоте в диапазоне 13 см с возможностью регулировки наклона и поворота, мониторы G-Masters помогает сохранить здоровую осанку и обеспечить комфорт во время игровых марафонов.
О цене новых моделей не сообщается.
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