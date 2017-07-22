РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Legrand анонсировал серию умных IoT-устройств Netatmo для безопасного дома

08 февраля 2021, 22:47




Компания Legrand анонсировала новую серию умных IoT-устройств Netatmo - умную комнатную камеру видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, умную уличную видеокамеру с прожектором, умный датчик открытия дверей и окон, умную сирену, умный датчик дыма и умный дверной видеозвонок. Умные устройства можно приобрести в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.

Legrand анонсировала серию умных IoT-устройств Netatmo для строительства безопасного дома


Умная комнатная камера видеонаблюдения

Умная комнатная камера видеонаблюдения (19 500 руб.) служит для повышения безопасности в доме. Она оснащена функцией распознавания лиц и в случае обнаружения неизвестного подвижного объекта интерпретирует его как злоумышленника и отправляет на телефон хозяина уведомление. В сообщении содержится фотоснимок и видеозапись инцидента в формате Full HD.

Новое устройство предназначено для организации охраны внутреннего пространства дома. Устройство способно интеллектуально отфильтровывать записи членов семьи и других групп пользователей по выбору. Камера включает запись только при появлении посторонних лиц и предоставляет отчет о подозрительной активности в режиме реального времени.

Умная уличная видеокамера с прожектором

Уличная умная камера (30 360 руб.) ведет непрерывный мониторинг активности вокруг дома. Она выявляет появление посторонних людей в зоне отслеживания, которая составляет все пространство вокруг на расстоянии до 20 м от камеры. Под контроль попадают не только люди, но и автомобили, заезжающих на территорию, домашние животные. При нарушении установленных границ устройство отправляет соответствующее уведомление.

Камера способна вести круглосуточное видеонаблюдение, в том числе ночью, используя ИК-датчик. Он включается через приложение, причем можно задать его автоматическое включение при обнаружении человека, животного, автомобиля или всех сразу.

Умное устройство содержит прожектор, который может быть включен при приближении объектов.

Умная охранная система

В дополнение к названным камерам Legrand также предлагает умные датчики открытия дверей и окон (9 200 руб.), датчик дыма (10 120 руб.), дверной видеозвонок (цена пока не объявлена) и умную сирену (9 200 руб.). Все эти устройства позволяют выстроить полный комплекс безопасного дома.

В случае срабатывания любой датчики способен отсылать уведомления на смартфон, а сирена имитирует присутствие людей или сторожевой собаки, если обнаруживается подозрительная активность возле дверей. Мощность срабатывания может быть повышена до уровня 110 децибел - с таким уровнем подается сигнал тревоги. Для справки: рев реактивных двигателей самолета создает акустический фон, уровень которого оценивается в 120-140 дБ.

В список новых умных устройств Legrand попал также умный видеозвонок. Он способен распознать, кто стоит у двери, и помогает ответить пришедшему гостю, даже если хозяин находится в любой точке мира. Встроенная функция HDR защищает камеру от искажения изображения из-за погодных условий или освещения. Корпус звонка имеет защиту IP44 и HzO от пыли и влаги.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Гарнитура Apple для смешанной реальности выйдет в 2022 году и будет стоить 3000 долларов
  • Роскошные механические часы ... в стиле Apple Watch: для тех, кто ценит время
  • Электромобили Apple Car разрабатываются под выполнение услуг доставки без водителя
  • Apple выпустила ограниченную партию часов Apple Watch Series 6 в поддержку борьбы за единство и свободу
  • Apple Car будет построен на электрической платформе Hyundai E-GMP

    • следующая новость
    NVIDIA внесла «полную» ясность с брендом Max-Q

    предыдущая новость
    iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle со временем отклика 0,8 мс

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка Лучшая оперативная память: текущий анализ рынка Обзор Jabra Elite 85t: лучшая альтернатива Apple AirPods Pro
    Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус Лучшая оперативная память Обзор Jabra Elite 85t
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    9 февраля, 2021

    Флагманский камерофон BQ 6430L Aurora для тех, кто любит снимать на высоком уровне

    Live-трансляция «смерти» Samsung Galaxy S21 от воды продолжается уже 11 дней

    NVIDIA внесла «полную» ясность с брендом Max-Q

    8 февраля, 2021

    Legrand анонсировал серию умных IoT-устройств Netatmo для безопасного дома

    iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle со временем отклика 0,8 мс

    Флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 поплыл по миру

    Популярность видеокарт NVIDIA привела к отключению электроэнергии в Иране

    Intel нашла доказательства превосходства Core i7 11-го поколения над Apple M1

    Майнинг Ethereum позволяет пить кофе в китайских ресторанах Starbucks бесплатно

    Samsung выпустит смартфон Galaxy F62 на чипсете Exynos 9825

    Hyundai выходит из проекта по созданию Apple Car

    5 февраля, 2021

    Гарнитура Apple для смешанной реальности выйдет в 2022 году и будет стоить 3000 долларов

    ASUS опубликовала скрытые параметры процессоров GeForce RTX 3000 для ноутбуков

    Бюджетный Samsung Galaxy M12 с 6,5-дюймовым дисплеем Infinity-V тихо взлетел

    Xiaomi представила концептуальный смартфон с четырехсторонним экраном-водопадом

    SMIC не успевает выполнять заказы по выпуску процессоров, но послаблений не предвидится

    Chuwi выпускает собственный iPad: Android-планшет Hipad Plus

    Huawei возвращается к 4G: готовится к выпуску P40 4G на базе Kirin 990

    4 февраля, 2021

    Роскошные механические часы ... в стиле Apple Watch: для тех, кто ценит время

    Clock Tuner for Ryzen (CTR) 2.0 поддерживает процессоры Ryzen 5000 на базе Zen 3

    ССЫЛКИ