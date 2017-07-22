Компания Legrand анонсировала новую серию умных IoT-устройств Netatmo - умную комнатную камеру видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, умную уличную видеокамеру с прожектором, умный датчик открытия дверей и окон, умную сирену, умный датчик дыма и умный дверной видеозвонок. Умные устройства можно приобрести в магазинах М.Видео, Эльдорадо, Технопарк и re:Store в Москве и области.
Умная комнатная камера видеонаблюдения
Умная комнатная камера видеонаблюдения (19 500 руб.) служит для повышения безопасности в доме. Она оснащена функцией распознавания лиц и в случае обнаружения неизвестного подвижного объекта интерпретирует его как злоумышленника и отправляет на телефон хозяина уведомление. В сообщении содержится фотоснимок и видеозапись инцидента в формате Full HD.
Новое устройство предназначено для организации охраны внутреннего пространства дома. Устройство способно интеллектуально отфильтровывать записи членов семьи и других групп пользователей по выбору. Камера включает запись только при появлении посторонних лиц и предоставляет отчет о подозрительной активности в режиме реального времени.
Умная уличная видеокамера с прожектором
Уличная умная камера (30 360 руб.) ведет непрерывный мониторинг активности вокруг дома. Она выявляет появление посторонних людей в зоне отслеживания, которая составляет все пространство вокруг на расстоянии до 20 м от камеры. Под контроль попадают не только люди, но и автомобили, заезжающих на территорию, домашние животные. При нарушении установленных границ устройство отправляет соответствующее уведомление.
Камера способна вести круглосуточное видеонаблюдение, в том числе ночью, используя ИК-датчик. Он включается через приложение, причем можно задать его автоматическое включение при обнаружении человека, животного, автомобиля или всех сразу.
Умное устройство содержит прожектор, который может быть включен при приближении объектов.
Умная охранная система
В дополнение к названным камерам Legrand также предлагает умные датчики открытия дверей и окон (9 200 руб.), датчик дыма (10 120 руб.), дверной видеозвонок (цена пока не объявлена) и умную сирену (9 200 руб.). Все эти устройства позволяют выстроить полный комплекс безопасного дома.
В случае срабатывания любой датчики способен отсылать уведомления на смартфон, а сирена имитирует присутствие людей или сторожевой собаки, если обнаруживается подозрительная активность возле дверей. Мощность срабатывания может быть повышена до уровня 110 децибел - с таким уровнем подается сигнал тревоги. Для справки: рев реактивных двигателей самолета создает акустический фон, уровень которого оценивается в 120-140 дБ.
В список новых умных устройств Legrand попал также умный видеозвонок. Он способен распознать, кто стоит у двери, и помогает ответить пришедшему гостю, даже если хозяин находится в любой точке мира. Встроенная функция HDR защищает камеру от искажения изображения из-за погодных условий или освещения. Корпус звонка имеет защиту IP44 и HzO от пыли и влаги.
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