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NVIDIA внесла «полную» ясность с брендом Max-Q

09 февраля 2021, 09:22




NVIDIA опубликовала короткое заявление, в котором призвала производителей ноутбуков отныне указывать в своих спецификациях расширенные характеристики по комплектующим NVIDIA, которые входят в состав их продуктов. Это пожелание относится также к публикациям маркетинговых материалов вендоров и распространяется, прежде всего, на спецификации GPU GeForce RTX 30 для ноутбуков.

NVIDIA внесла «очередную» ясность с брендом Max-Q


Как сообщила NVIDIA, некоторые бренды, такие как Schenker XMG, сами перешли к расширенной «маркировке» по входящим продуктам NVIDIA и отныне предоставляют покупателям полную спецификацию на используемые изделия NVIDIA. NVIDIA отметила также ряд вендоров, таких как MSI и ASUS, которые ранее сообщали достаточно мало об используемых ими комплектующих NVIDIA, но «прониклись» сделанными NVIDIA ранее «пожеланиями» и стали давать расширенные данные.

NVIDIA внесла «очередную» ясность с брендом Max-Q


NVIDIA внесла «очередную» ясность с брендом Max-Q


В то же время, отмечает NVIDIA, ситуация на рынке, в целом, не изменилась, и многие производители ничего не изменили в своих подходах. Как и раньше, они практически не сообщают о характеристиках используемых комплектующих от NVIDIA. Это заставило NVIDIA переходить от уговоров к требованиям. В этом состоит причина ее «резкого» заявления.

На этот раз NVIDIA «твердо» заявила, что при упоминании ее продуктов, входящих в состав других изделий, вендоры отныне обязаны сообщать диапазон поддерживаемых тактовых частот и TGP. Публикация этих данных является теперь для них обязательной.

Как отметила NVIDIA, «мы требуем, чтобы OEM-производители обновили свои маркетинговые материалы и указали там спецификации технологии Max-Q для каждого ноутбука, где используются продукты бренда GeForce с указанием тактовых частот и мощности. Это указывает на ожидаемую производительность графического процессора в этой системе».

Чтобы понять, в чем состоит проблема, необходимо вспомнить предысторию вокруг развития Max-Q - с его помощью NVIDIA собиралась «маркировать» свои графические процессоры для ноутбуков, чтобы сообщать покупателям о возможностях приобретаемого продукта. Потребность в такой маркировке объяснялась тем, что при одном и том же названии реальные возможности такого продукта NVIDIA внутри могли отличаться очень значительно, по оценкам до 30%. Но позднее NVIDIA отказаться от использования бренда Max-Q и стала применять его только для обозначения технологии.

По оценкам NVIDIA, в настоящее время сложилась ненормальная ситуация. Не имея полной информации о комплектующих NVIDIA, покупатели не могут заранее оценить, что они покупают. В то же время вендоры рассчитывают, что покупатели могут воспользоваться интернетом и сами разобраться, что внутри. Но NVIDIA теперь настаивает на «полной ясности уже при покупке».

NVIDIA внесла «очередную» ясность с брендом Max-Q




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