Один из пользователей Youtube решил провести необычные «испытания с пользой» в популярном сегодня live-формате. Его «трансляция» «закручена» вокруг оценки водонепроницаемости смартфона Samsung Galaxy S21. Трансляция длится уже 11 дней, а ее аудитория продолжает расти. Все ждут, когда... наступит «смерть» флагманского смартфона Samsung от воды. Другой вариант - «смерти» от истощения батареи - не рассматривается, потому что смартфон постоянно подзаряжается бесконтактным методом.
Известно, что Samsung уделяет повышенное внимание вопросам защиты от пыли и воды, оцениваемые по международной классификации IP68. Речь идет о защите от угроз в соответствии с правилами International Protection Marking.
Сертификация по строгим правилам IP68 началась с модели Galaxy S7. Но даже у модели Galaxy S5 стояло обозначение IP67. Это объясняется тем, что при выпуске Galaxy S6 компания Samsung по неизвестной причине не провела сертификацию и возобновила ее уже на версии Galaxy S7. Все три модели новой серии Galaxy S21, которая принимает участие в этом необычном испытании, также имеют рейтинг IP68.
Новый тест на водонепроницаемость - это не просто рекламная попытка. Блогер YouTube, выступающий под именем Photo Owl Time Lapse, решил на свой страх и риск разместить смартфон под водой внутри аквариума. Это произошло уже больше недели назад. Он взял в качестве «испытуемого» последнюю модель Samsung Galaxy S21. Аппарат до сих пор продолжает работать, потому что телефон постоянно заряжается беспроводным способом через стенки аквариума.
Согласно спецификации Galaxy S21 IP68, телефон обязан выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метра в течение 30 минут. Нынешняя глубина погружения не достигает даже половины от максимальной глубины.
Впрочем, чистота эксперимента уже была нарушена дважды на непродолжительное время. Аппарат пришлось вытаскивать из воды, чтобы сбросить таймер. Причина была уважительной: встроенный секундомер не показывает больше 99 часов 59 минут 59 секунд.
Из результатов продолжающейся проверки известно, что телефон выдал предупреждение об обнаружении влаги после пребывания под водой в течение 117 часов 53 минут. После этого его экран перестал отвечать на касания, а затем телефон стал самостоятельно перескакивал из одного приложения в приложение. Потом нормальная работа смартфона восстановилась.
Спустя 241 час после начала эксперимента было решено проверить, насколько хорошо работают динамики. Оказалось, что они почти перестали работать.
Если смартфон будет поврежден водой, то Samsung не будет предоставлять гарантию на этот аппарат, потому что он держался под водой более «гарантированных» 30 минут. В то же время результат реальной живучести аппарата интересует его пользователя больше, чем возврат денег.
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