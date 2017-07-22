Ведущая российская компания BQ анонсировала новый флагманский смартфон BQ 6430L Aurora, Новый аппарат относится к серии смартфонов BQ Aurora, созданных специально для ценителей качественной мобильной фотографии. Получать результаты профессионального уровня можно с помощью 20-мегапиксельной фронтальной камеры и 16-мегапиксельной основной камеры, установленной в модуле из четырех объективов.
Как заявляет производитель, камерофон BQ 6430L Aurora способен создавать фотошедевры. Его фронтальная 20-Мп камера оснащена интеллектуальными функциями улучшения портрета и наделена различными фильтрами для создания ярких селфи.
Основная 16-Мп камера гарантирует высокую детализацию. Это позволяет получать снимки высокого качества при любом освещении. Камера является частью четырехобъективного модуля, состоящего из основного и вспомогательных датчиков (16.0 Мп (AF) + 2.0 Мп (FF) + 0.3 Мп (FF) + 0.3 Мп (FF)). Они позволяют делать снимки во всех основных жанрах: яркие фото в высоком разрешении, макросъемка для отражения небольших деталей, портреты с эффектом боке. Достижению уникальности способствуют доступные режимы съемки и фильтры.
Модель BQ 6430L Aurora оснащена 6,4-дюймовым IPS-дисплеем Full View с разрешением FHD+ (1080х2310 пикселей), имеющим близкое к кинематографическому соотношение сторон 19,25:9. Благодаря уникальному дизайну, соотношение площади экрана к площади передней панели смартфона составляет 93%. Это позволяет увидеть больше деталей и испытать удовольствие при просмотре фильмов, видео, мобильных игр.
Производительность обеспечена за счет 8-ядерного процессора MediaTek Helio P60 (Cortex A73 2.0 ГГц×4 + Cortex A53 2.0 ГГц×4), имеющего средства искусственного интеллекта. Он отвечает также за энергоэффективность и увеличенное время работы аккумулятора. «Мозги» представлены в конфигурации 4 Гбайт оперативной памяти и 64 Гбайта встроенной памяти с возможностью расширения до 128 Гбайт.
Смартфон оснащен аккумулятором 4000 mAч, который при названном оснащении позволяет сохранить работоспособность смартфона в течение нескольких дней. В отличие от флагманов, которые экономят на спичках-зарядках, BQ добавил устройство питания 2А в комплект со смартфоном. Зарядка производится через разъем USB Type-C.
Среди других нужных, но забытых некоторыми вендорами аксессуаров, следует назвать модуль NFC. Он позволяет оплачивать проезд в транспорте и совершать покупки, если привязать к сервису Google Pay.
Из дополнительных характеристик нового смартфона - функция разблокировки с помощью сканера отпечатков пальцев и системы распознавания лица Face Unlock - для двойной защиты данных, а также поддержка LTE.
Смартфон BQ 6430L Aurora продается по цене 9 990 рублей в официальном Интернет-магазине BQ.
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