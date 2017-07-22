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Apple потратится на аренду частных джетов, чтобы доставлять iPhone 12 вовремя

09 февраля 2021, 13:15




Как сообщает издание The Information, Apple пошла на «неортодоксальные и дорогостоящие меры», чтобы избежать задержек с отгрузкой товаров в розницу в условиях пандемии. Компания намерена более широко использовать контейнерные морские перевозки, чартеры на базе частных самолетов и многое другое.

Apple потратится на аренду частных джетов, чтобы доставлять iPhone 12 вовремя


Сообщается, что в прошлом году Apple впервые начала отправлять отдельные партии AirPods морем. Это произошло из-за остановленного авиасообщения и невозможности доставки заказанных товаров по воздуху.

Так, в третьем квартале прошлого года Apple значительно увеличила объемы морских перевозок. Они применялись в основном для поставок более ранних моделей смартфонов iPhone, доставка которых менее чувствительна к задержкам, чем для новых моделей. Тем самым, Apple сумела оптимизировать логистику и освободить часть заказанного грузового пространства под доставку флагманских моделей iPhone 12.

Сообщается, что морской путь не настолько прост, как авиасообщения. В прошлом году Apple столкнулась с проблемами при доставке продуктов по морю, которые были немыслимы при авиаперевозках. Например, в конце ноября ей пришлось пойти на то, чтобы выбросить в океан около 1800 контейнеров со своими продуктами. Проблемы произошли с большим морским контейнеровозом, который направлялся из Китая в Калифорнию. Он сильно накренился из-за разбалансировки грузов. По крайней мере один из сброшенных контейнеров использовался для транспортировки наушников Beats. По слухам, переворота судна так и не удалось избежать.

По имеющимся данным, в прошлом году Apple зафрахтовала более 200 самолетов для перевозок, установив тем самым годовой рекорд. Для сравнения, перед запуском iPhone 7 в 2016 году Apple зафрахтовала под перевозку своих устройств три самолета, когда были исчерпаны возможности перевозки на пассажирских самолетах.

Но самым необычным было привлечение в логистике дорогих чартеров на частных бизнес-джетах для доставки грузов из Азии. Apple была вынуждена пойти на такой шаг, потому что у ее партнеров по доставке воздухом закончились лимиты на аренду грузовых отсеков в пассажирских самолетах.

Сообщается, что для дальнейшего ускорения доставки Apple добавила для части своих розничных магазинов в США и Канаде новый вид деятельности. Они стали «небольшими распределительными центрами», что позволило почтовым службам FedEx и UPS забирать товары из розничных магазинов Apple и доставлять их покупателям в непосредственной близости от магазина.

В целом, доставка большинства продуктов Apple в 2020 году заняла всего на несколько дней больше, чем было в среднем ранее.



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