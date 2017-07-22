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Teamgroup изготовила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»

09 февраля 2021, 16:45




Тайваньская компания Teamgroup объявила о выпуске долгожданной серии геймерской памяти XTREEM ARGB WHITE GAMING MEMORY и твердотельных накопителей Delta Max White RGB. Оба продукта изготовлены в белых тонах. Дизайном занималась группа T-FORCE, являющаяся подразделением вендора.

Белый цвет в трактовке T-FORCE - это отражение новой тенденции среди оборудования игровой индустрии. Под белым цветом подразумевают свежесть, скорость и уникальность: особенности, которые так ценят геймеры.

Teamgroup выпустила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»


Модули игровой памяти XTREEM ARGB WHITE GAMING MEMORY уже демонстрировались на нескольких выставках, где были отмечены экспертами. Одна из полученных наград - премия German Red Dot Design Award 2020 года, которую эксперты присудили этой памяти за ее элегантный вид.

Модули памяти покрыты полупрозрачной белой оболочкой, внутри размещена 10-слойная печатная плата. Премиальный дизайн сочетается с высокими техническими характеристиками, позволяющими получать высокие показатели при разгоне и отличную производительность.

Teamgroup выпустила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»


Память работает на частоте до 4000 МГц. Емкость отдельного модуля составляет 32 Гбайт - очень привлекательный размер с учетом перспективы дальнейшего роста. Память XTREEM ARGB WHITE GAMING MEMORY предоставляет на выбор несколько профилей для разгона. Геймеры смогут добиться высокой производительности одним щелчком мыши, переходя из обычного состояния в разгон.

Помимо памяти Teamgroup выпустила SSD-накопитель DELTA MAX WHITE RGB. Его корпус тоже имеет белый цвет. Бросается в глаза огромная панель RGB-подсветки. Накопитель имеет единственный в своем роде интерфейс двойного управления, что позволяет синхронизировать световые эффекты через 5 В и 10-контактные порты USB.

Основная начинка накопителя выстроена на базе модулей флэш-памяти 3D NAND. Память способна не только хранить, но и защищать данные. Встроенная интеллектуальная система управления помогает продлить срок службы SSD.

Teamgroup выпустила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»


Глянцевый чистый белый цвет дизайна - это не только отличительная особенность обеих моделей. Он помогает создавать поразительно красивые световые эффекты, а также служит иллюстрацией надежности и стабильной производительности при разгоне.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02. Рассматриваемый нами сегодня накопитель KIOXIA KXG60ZNV1T02 относится к серии XG6, официальное позиционирование которой весьма широко: от высокопроизводительных ноутбуков до игровых ПК и серверного применения. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тест SSD-накопителя KIOXIA KXG60ZNV1T02".

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