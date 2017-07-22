Компания SSUPD, дочерний бренд тайваньского производителя Lian Li Industrial Co., выпускающего компьютерные корпуса и аксессуары класса High End, представила новый корпус Meshlicious для геймерских ПК с форм-фактором ITX.
Производитель оценивает свой новый продукт как революционный, выделяя, в первую очередь, его дизайн. Конструкционно Meshlicious выстроен из трех панелей, вся поверхность которых представляет собой стальную сетку. Четвертая панель в штатной комплектации изготовлена из закаленного стекла. По оценке вендора, такое сочетание обеспечивает очень хорошее охлаждение, и при этом пользователи могут наблюдать за работой внутренних компонентов.
Опционально пользователь может добавить еще и четвертую сеточную панель из стальной каркасной сетки толщиной 1 мм. В этом случае корпус превращается в конструкцию, которая полностью закрывает доступ к его внутренним деталям, но обеспечивает максимальный воздушный поток, необходимый для охлаждения внутренних компонентов. Такая конструкция обладает высокой эстетикой и одновременно минималистична.
По оценкам г-на Ссу (Ssu), основателя SSUPD, «Meshlicious нацелен на то, чтобы стать лучшим корпусом ITX; он проработан до мельчайших деталей с точки зрения возможностей и создания удобств».
Корпус Meshlicious допускает установку высокопроизводительных систем водяного охлаждения, включая кулеры ЦП высотой до 72 мм. Допускается также установка двух AIO-моноблочных систем охлаждения со 120 мм вентилятором или одного моноблока размером 240 или 280 мм.
В такой корпус можно установить видеокарты до 4-слотового размера длиной до 320 мм. Такие графические «монстры» используются для серьезных игр или дизайна. Монтажная стойка графического процессора регулируется по вертикали. Это позволяет регулировать место прокладки кабелей, подводимых к графическому процессору.
Лоток материнской платы функционирует как ее разделитель от графического процессора. Система ввода-вывода материнской платы отличается удобством в эксплуатации, обеспечивая легкий доступ к процессору. Разъем HDMI развернут на 90° для удобства подключения.
Новый корпус допускает установку блоков питания ATX размером до 160 мм. Возможна установка блоков питания SFX и SFX-L.
Корпус Meshlicious выпускается в матово-черном и белом цветах. Габаритные размеры Meshlicious равны 360x245x166,4 мм.
Новый корпус доступен по рекомендованной розничной цене 119 долларов.