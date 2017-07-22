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Гаджеты realme обещают сделать праздники в России запоминающимися

10 февраля 2021, 09:30




Если главные праздники года заканчиваются в мире с завершением Рождества и Нового года, то в России, как и в Китае, праздники продолжаются до Китайского Нового года, Дня всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта. Компания realme подготовила для них разнообразные подарки - шесть новых умных устройств, в числе которых часы realme watch S, наушники Buds Air Pro и четыре устройства для умного дома - камера, весы и зубные щётки. Все устройства поступят в продажу 16 февраля, на часы и наушники до 8 марта будут действовать специальные скидки размером до 800 руб.

Новые устройства отличаются единством стиля. Еще в начале прошлого года компания realme объявила о старте работы над собственной полноценной экосистемой «1+4+N». Ее центром служит смартфон и приложение realme Link; это - главный, первый элемент. Его дополняют четыре основные группы устройств, используемые для повседневной жизни (умные телевизоры, умные гарнитуры, умные часы, умные динамики); они выбираются тщательно и индивидуально. Наконец, богатство экосистемы создают бесчисленные умные аксессуары (умные лампы, камеры, зубные щетки и т.п.); их можно часто менять, дарить, улучшать. Эта система описывает «алгоритм» строительства умного дома.

Гаджеты экосистемы realme обещают сделать праздники в России запоминающимися


Умные наушники realme Buds Air Pro

Наушники realme Buds Air Pro имеют 10-мм мембрану и динамик Bass Boost Driver. Производитель сделал акцент на функции активного шумоподавления ANC, которая позволяет понижать помехи до 35 дБ и комфортно слушать музыку в шумном транспорте, метро или самолёте. Умный алгоритм позволяет комфортно разговаривать, благодаря двойному микрофону шумоподавления и системе ЕNC. Для геймеров будет важна низкая задержка звука 94 мс, обеспечивающая высокую степень синхронизации.

Наушники работают до 25 часов от одной зарядки. 1-часовая зарядка позволяет использовать их в течение целой недели. 10-минутная зарядка от кейса обеспечивает 1,5 ч работы. Это достигается за счет высокой емкости аккумулятора 43 мАч у наушников и 400 мАч у кейса. Цена realme Buds Air Pro - 7 990 руб.

Гаджеты экосистемы realme обещают сделать праздники в России запоминающимися


Умные часы realme watch S

Визитной карточкой умных часов realme watch S стало продолжительное время автономной работы: до 15 дней от одного заряда. Это достигается благодаря батарее на 390 мАч. Несмотря на высокую яркость 1,3-дюймового сенсорного экрана (600 нит), которая удобна во время непосредственного использования, гаджет получился экономным с точки зрения расхода заряда. Секрет состоит в автоматической регулировке яркости, которая возрастает, когда часами пользуются, и снижается, когда их просто носят.

Часы обладают 16 спортивными режимами работы, например, для бега, гребли или велопрогулки. Имеются встроенные датчики измерения пульса и уровня кислорода в крови.

В дизайне часов выделяется применение защищенного стекла CGG3 2.5D с закруглёнными краями и олеофобным покрытием. Корпус сделан из алюминиевого сплава. Цена - 7 490 руб.

Гаджеты экосистемы realme обещают сделать праздники в России запоминающимися


Камера безопасности realme Smart Cam 360°

Умная камера realme Smart Cam стала умной за счет ИИ-датчика отслеживания движений 360° с режимом ночного видения. Камера реагирует на движения рядом расположенных объектов, она способна отслеживать их даже в полной темноте и информировать владельца об аномальных ситуациях. Приватность контролируется самим владельцем за счет физической шторки.

Полезная функция камеры - двусторонняя голосовая связь. Благодаря ей можно давать советы ребенку, который остался один дома, через приложение realme Link.

Запись ведется в максимальном разрешении 1080p FHD. Модель доступна в белом цвете по цене 3 990 руб.

Умные весы realme Smart Scale

Умные весы realme Smart Scale ориентированы на индивидуальность. Они поддерживают отдельные профили пользователей и подходят для семейного и фитнес-применения. С их помощью можно детально следить за состоянием здоровья и получать рекомендации.

Умные весы способны мониторить сердечный ритм и измерять состояние по 16 параметрам, включая жировую и мышечную массу тела, форму тела, базальный метаболизм. Биоимпедансный анализ предусматривает сбор данных об электрическом сопротивлении участков тела в разных его частях.

realme Smart Scale имеют встроенный LED экран, закаленное стекло и датчики с покрытием из нержавеющей стали. Цена - 2490 руб.

Гаджеты экосистемы realme обещают сделать праздники в России запоминающимися


Умные зубные щётки realme M1 Sonic Electric Toothbrush и realme N1 Sonic Electric Toothbrush

Новые зубные щётки от realme разработаны с учетом создания антибактериальной защиты с помощью щетины Dupont. Ее бактериостатический эффект оценивается на уровне 99,99% и основан на использовании ионов серебра.

Классическая щетка для взрослых realme M1 Sonic Electric Toothbrush имеет звуковой моторчик, создающий до 34 000 микродвижений в минуту. Благодаря ее эффекту, удается очистить труднодоступные места. Ультратонкая головка щетки обеспечивает щадящее воздействие на зубы, дёсна и не создает ощущения инородного тела во рту. Щетка имеет четыре режима работы, включая отбеливание и полировку. Цена - 2 990 руб.

Умная щетка для детей realme N1 Sonic Electric Toothbrush отличается более мягким воздействием - 20 000 микродвижений в минуту, 3 режима работы. Цена - 1290 руб.



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