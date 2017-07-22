По данным аналитиков японской Nikkei, компания Apple ведет совместную разработку технологии массового производства дисплейных панелей сверхсовременного типа microLED, являющимся продолжением существующих технологий плоских компактных дисплеев.
Дисплеи microLED состоят из массивов микроскопических светодиодов, которые образуют отдельные пиксельные элементы. Технология еще не получила стандартного обозначения и часто для нее применяют и другие названия, например, micro-LED или mLED.
Партнером Apple по этой сверхсекретной разработке выступает компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Сама разработка ведется на секретном предприятии. По слухам, оно находится в научном парке Longtan, Тайвань.
Особенностью новой технологии microLED стало то, что дисплейные панели собираются непосредственно из пластин микросхем. Устройства этого типа планируется использовать для оснащения будущих устройств дополненной и виртуальной реальности от Apple.
Сложность реализации связана с тем, что microOLED-дисплеи не используют стеклянную подложку, как обычные ЖК-панели, которые повсеместно встречаются, например, в смартфонах и телевизорах. Новые microOLED-дисплеи выстраиваются непосредственно на полупроводниковых пластинах, из которых они изготавливаются. Благодаря такой особенности, панели отличаются значительно меньшей толщиной. Их можно делать очень тонкими и компактными, они потребляют значительно меньше энергии. Эти преимущества будут активно применяться для AR и VR, которые не требуется оснащать массивными батареями.
Интерес к проекту продиктован еще и тем, что он демонстрирует растущие деловые отношения между американской Apple и тайваньской компанией TSMC. В свете нынешней напряженности в отношениях между Китаем и США, это сотрудничество играет важную, цементирующую роль против эскалации проблем.
Сообщается, что в настоящий момент проект разработки microOLED находится на стадии опытного производства. До перехода к массовому производству потребуется, как ожидается, еще несколько лет.
Сообщается, что новые дисплеи имеют размер менее одного дюйма (2,54 см). Они будут встраиваться внутрь AR-очков, где требуется легкость, компактность и высокая эффективность.
Сообщается, что в проекте участвуют также ветераны разработки дисплейных технологий из компании AU Optoelectronics. На заре разработки LCD-панелей это была одна из наиболее передовых компаний в мире. После объединения с компанией Quanta Display inc. на ее долю приходилось более 17% мирового рынка TFT-LCD больших размеров.
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