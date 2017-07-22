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Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»

10 февраля 2021, 14:27




Агентство Reuters опубликовало результаты исследования, проведенного известной аналитической компанией Counterpoint Research. Согласно полученным данным, спрос на флагманские смартфоны с небольшим размером экрана перестал быть значимым. В тренде рост спроса на устройства с большой диагональю дисплея.

Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»


Эти результаты относятся к американскому рынку, крупнейшему в мире рынку продаж смартфонов Apple. Оказалось, что продажи «компактной» модели Apple iPhone 12 mini с относительно небольшим 5,4-дюймовым экраном составили всего 5%. Данные были получены за самый «активный» период продаж в году - первая половина января. Эксперты оценили этот результат, как отражение тренда в сторону снижения спроса на смартфоны небольшого размера.

В отчете отмечается, что в последнее время популярность телефонов с большими дисплеями резко пошла вверх. Они становятся все более популярными из-за роста количества мультимедийных развлечений, которые пользователь получает через смартфон (например, просмотр видео, фильмов и использование других потоковых сервисов). Большое значение играет рост активности на платформах социальных сетей, отмечается в исследовании.

Уже сообщалось, что Apple намерена полностью остановить производство своей «компактной» модели Apple iPhone 12 mini. Оказалось, что продажи этого «карлика» оказались значительно ниже, чем первоначально ожидал вендор. Отмечается, что это отражает не падения спроса на смартфоны вообще, а именно изменение вкусов покупателей. Apple не просто снизила производственные заказы на выпуск iPhone 12 mini, но и переместила их в сторону производства более популярной, более крупной модели iPhone 12 Pro.

В этой связи следует напомнить, что изначально Apple ожидала, что iPhone 12 mini станет одним из наиболее популярных устройств новой серии. Его более крупные по размеру экрана братья, как ожидалось, будут иметь меньшую популярность, причем не только из-за более «неудобных», больших габаритов, но и в силу более высокой цены (при сохранении возможностей).

Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»


Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»

Сравнение iPhone 12 mini (слева) и iPhone 12 (справа)


Но в реальности оказалось, что все случилось наоборот: старшие братья показали более высокую популярность на рынке, чем «карлики».

Напомним, что модель iPhone 12 mini имеет диагональ 5,4 дюйма. Это намного меньше, чем у других моделей iPhone, а также многих смартфонов на платформе Android, выпущенных за последний год. Модель iPhone 12 имеют и iPhone 12 Pro - 6,1 дюйма, модель iPhone 12 Pro Max - 6,7 дюйма.

Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»

Сравнение iPhone 12 Pro (слева) и iPhone 12 Pro Max (справа)




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