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Qualcomm анонсировал модем нового поколения Snapdragon X65 5G

10 февраля 2021, 17:53




Новый модем 5G от Qualcomm, входящий в набор чипсета Snapdragon 888, пришел на смену прежней «лошадке» - модему Snapdragon X60 5G, который усердно тянул лямку в течение всего 2020 года. Snapdragon X65 способен обеспечить превосходную скорость и поддержку передачи данных. Официальный верхний лимит скорости составляет 10 Гбит/с. Модем поддерживает работу как в неавтономных (NSA), так и автономных (SA) условиях подключения к сетевой инфраструктуре 5G.

Qualcomm анонсировал модем Snapdragon X65 5G нового поколения


По данным Qualcomm, разница по сравнению с прежней максимальной скоростью 7,5 Гбит/с, которую мог теоретически достичь прежний модем, выглядит очень существенной. В то же время, эксперты отмечают, что предельная скорость является лишь теоретическим параметром. В настоящее время не существует сетей 5G, способных предоставить такой уровень поддержки. Поэтому заметить разницу после перехода на новый модем пока трудно.

Новый модем Snapdragon X65 поддерживает спецификацию 3GPP Release 16. По данным Qualcomm, это первый модем на рынке с таким арсеналом. Речь идет о сетях «5G phase 2», которые отличаются рядом улучшений: пониженным энергопотреблением, более широкими возможностями подключения MIMO и многим другим. В версии 3GPP Release 16 улучшена поддержка нелицензированного спектра и непубличных сетей.

Qualcomm анонсировал модем Snapdragon X65 5G нового поколения


Помимо модема, в анонс Qualcomm попала также новая антенна для миллиметрового диапазона - Qualcomm 545 ммWave. Она относится к устройствам 4-го поколения. С точки зрения габаритных размеров отличий по сравнению с антеннами 3-го поколения нет. У новой антенны улучшена мощность передачи. Но главное отличие от предыдущих образцов - поддержка полного диапазона миллиметровых волн 5G.

Qualcomm анонсировал модем Snapdragon X65 5G нового поколения


Еще одна новинка в анонсе Qualcomm - это объявление о создании «технологии настройки антенн» с использованием ИИ. По данным производителя, внедрение ИИ-методов позволяет существенно поднять производительность передачи данных. По оценкам Qualcomm, новая система способна на 30% точнее определять, какое соединение следует формировать, чтобы обеспечить наибольшую эффективность при передаче данных, добиться более высокой скорости передачи и не сокращать время автономной работы.



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