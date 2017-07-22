Американская компания EVGA анонсировала выпуск новых игровых аксессуаров: игровых клавиатур серии EVGA Z20/Z15 и игровых мышей X20/X17/X15.
Клавиатуры серии Z20/Z15 оснащены 32-разрядным микропроцессором с ядром Arm Cortex-M33, который играет роль генератора точных отсчетов тактовой частоты, равной 4K Гц. Этот уровень говорит о многом. Клавиатура серии EVGA Z20/Z15, работающая на частоте 4K Гц, способна реагировать на самые современные игровые возможности в четыре раза быстрее традиционных клавиатур, которые работают на «обычной» частоте 1000 Гц. Соответственно, любой ввод через клавиатуру Z20/Z15 будет заведомо точнее, чем у любого аналога.
В интерфейсе клавиатур серии EVGA Z20/Z15 есть пять специализированных программируемых клавиш Macro E. Их настройка производится с помощью утилиты UNLEASH RGB. Есть также специальное колесико для регулировки громкости и мультимедийные клавиши для контроля звука. Все управление, как отмечает вендор, сконцентрировано на «кончиках ваших пальцев».
Среди моделей новой серии есть специальная клавиатура - EVGA Z20 Elite Keyboard. Она способна затмить конкурентов благодаря своей настраиваемой системе светодиодной RGB-подсветки. Подсветка индивидуальна и распространяется на каждую клавишу. Есть также возможность для настройки левой и правой световых RGB-полос под понравившуюся цветовую схему.
Управление светодиодной подсветкой клавиатуры Z20 Elite производится с помощью утилиты EVGA UNLEASH RGB. Можно назначить управление яркостью светодиодов на функциональные клавиши. Благодаря этому, можно мгновенно уменьшать или увеличивать яркость, добиваться различных световых эффектов.
Среди других возможностей модели Z20 представлен датчик приближения ToF. Он умеет выявлять приближение пользователя и осуществлять автоматический вывод системы из спящего состояния.
Клавиатура Z20 оснащена оптико-механическими переключателями Light Strike LK с малым ходом до срабатывания, равным 1,5 мм. Время отклика получается на 25% меньше, чем у клавиатур с традиционным механическим переключателем.
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