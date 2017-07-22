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EVGA выпустила игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15 со сверхточным срабатыванием

10 февраля 2021, 21:49




Американская компания EVGA анонсировала выпуск новых игровых аксессуаров: игровых клавиатур серии EVGA Z20/Z15 и игровых мышей X20/X17/X15.

Клавиатуры серии Z20/Z15 оснащены 32-разрядным микропроцессором с ядром Arm Cortex-M33, который играет роль генератора точных отсчетов тактовой частоты, равной 4K Гц. Этот уровень говорит о многом. Клавиатура серии EVGA Z20/Z15, работающая на частоте 4K Гц, способна реагировать на самые современные игровые возможности в четыре раза быстрее традиционных клавиатур, которые работают на «обычной» частоте 1000 Гц. Соответственно, любой ввод через клавиатуру Z20/Z15 будет заведомо точнее, чем у любого аналога.

игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15


В интерфейсе клавиатур серии EVGA Z20/Z15 есть пять специализированных программируемых клавиш Macro E. Их настройка производится с помощью утилиты UNLEASH RGB. Есть также специальное колесико для регулировки громкости и мультимедийные клавиши для контроля звука. Все управление, как отмечает вендор, сконцентрировано на «кончиках ваших пальцев».

Среди моделей новой серии есть специальная клавиатура - EVGA Z20 Elite Keyboard. Она способна затмить конкурентов благодаря своей настраиваемой системе светодиодной RGB-подсветки. Подсветка индивидуальна и распространяется на каждую клавишу. Есть также возможность для настройки левой и правой световых RGB-полос под понравившуюся цветовую схему.

игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15


Управление светодиодной подсветкой клавиатуры Z20 Elite производится с помощью утилиты EVGA UNLEASH RGB. Можно назначить управление яркостью светодиодов на функциональные клавиши. Благодаря этому, можно мгновенно уменьшать или увеличивать яркость, добиваться различных световых эффектов.

игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15


Среди других возможностей модели Z20 представлен датчик приближения ToF. Он умеет выявлять приближение пользователя и осуществлять автоматический вывод системы из спящего состояния.

Клавиатура Z20 оснащена оптико-механическими переключателями Light Strike LK с малым ходом до срабатывания, равным 1,5 мм. Время отклика получается на 25% меньше, чем у клавиатур с традиционным механическим переключателем.

игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15




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