Компания IPPON анонсировала обновлённую серию компактных источников бесперебойного питания линейно-интерактивного типа IPPON Back Basic S Euro. Обновленные модели ИБП получили три розетки, взамен прежних двух.
По данным аналитической компании IT-Research, модели этой серии стали самыми продаваемыми ИБП в России в 2020 году. Они предназначены для использования в офисе и дома для защиты техники от основных неполадок с электропитанием в сети.
Новая модель IPPON Back Basic S Euro позволяет подключить до 3-х устройств одновременно через входные разъёмы питания EURO. ИБП проводит постоянную фильтрацию входного напряжения и обеспечивает защиту подключённого оборудования от всплесков и шумов в электросети.
Защита от перегрузки при питании от сети является многоуровневой. При перегрузке в 110% от допустимой обеспечивается переход в режим неисправности через 5 секунд после обнаружения всплеска. В случае, если перегрузка оставит 120% от допустимых значений, ИБП выключится немедленно и перейдёт в режим неисправности.
Автоматический регулятор напряжения (AVR) стабилизирует уровень выходного напряжения. Функция Green Power автоматически отключает ИБП в случае малой нагрузки в режиме работы от батарей, предохраняя аккумуляторы от глубокой разрядки.
Среднее время автономной от батарей при нагрузке 100 Вт составляет 20 минут.
Информация о ценах не сообщается.
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