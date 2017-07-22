Intel подала обвинительный иск в окружной суд города Портланд, шт. Орегон, против высокопоставленного сотрудника Microsoft д-ра Варуна Гупта (Dr. Varun Gupta). В настоящее время он работает в должности директора по стратегическому планированию в подразделении Microsoft, занимающимся облачными технологиями и ИИ.
В прошлом д-р Варун Гупта работал в Intel в течение почти 10 лет, где занимался вопросами маркетинга и стратегического планирования, а также развития бизнеса. Д-р Гупта покинул Intel в январе 2020 года. Согласно исковому заявлению Intel, при увольнении он украл у компании конфиденциальные файлы, имеющие отношение к линейке процессоров Xeon.
Согласно поданным документам Intel, увольняясь из компании, д-р Гупта унес с собой более 3900 файлов, содержащих конфиденциальную информацию. Украденные файлы содержали информацию о процессорах Intel Xeon, данные о ценах, корпоративных стратегиях и производственных возможностях Intel в отношении выпуска этих чипов.
Украденные данные были скопированы в последний день нахождения д-ра Гупта на рабочем месте в Intel. Служба безопасности Intel сумела выявить носитель, на который было произведено копирование (Seagate FreeAgent GoFlex USB), был идентифицирован его серийный номер. Были выявлены также все файлы, попавшие в копию, которые носили грифы 'Intel Top Secret' и 'Intel Confidential'.
Intel обвинила д-ра Гупта в передаче секретной информации в распоряжении других сотрудников Microsoft и предъявила доктору Гупте иск о возмещении ущерба на сумму не менее 75 000 долларов. Intel также настаивает на наложении обязательств на д-ра Гупта больше не использовать полученную конфиденциальную информацию Intel.
Доктор Гупта отрицает выдвинутые против него обвинения.
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