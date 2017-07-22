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Пилотный игровой графический процессор Intel Xe HPG прошел тесты 3DMark Mesh Shader

11 февраля 2021, 08:56




Руководитель отдела компьютерной графики Intel Раджа Кодури заявил, что в настоящее время Intel находится на фазе проведения активных тестов на совместимость своего дискретного графического процессора на базе архитектуры Xe HPG. Эта фаза предшествует переходу к массовому выпуску изделий. Сообщается, что пилотный образец успешно прошел новые тесты 3DMark Mesh Shader Feature и подтвердил тем самым свою совместимость с игровыми программами и графикой.

Согласно принятой в Intel структуре оценки процессорных систем архитектуры Xe HPG, они проходят проверку на: 1) вычислительную эффективность, известную как Xe-HPC (Ponte Vecchio), 2) масштабируемость Xe-HP (Arctic Sound) и 3) эффективность поддержки графики Xe-LP (DG1). Сочетание этих характеристик позволяет получить мнение о процессоре дискретной графики для настольных ПК.

Будущий игровой графический процессор Intel Xe HPG прошел тесты 3DMark Mesh Shader


Вероятно, первый графический процессор Intel DG2, основанный на архитектуре HPG, будет иметь до 512 исполнительных блоков (EU; это соответствует наличию 4096 шейдеров (шейдерных блоков, Shading Units). Intel также подтвердил, что архитектура HPG предусматривает использование памяти GDDR6.

Будущий игровой графический процессор Intel Xe HPG прошел тесты 3DMark Mesh Shader


По слухам, новая карта дискретной графики должна быть выпущена в двух вариантах - для мобильных устройств и для настольных компьютеров. Intel не выпускала карт дискретной графики для настольных систем со времен выпуска Intel 740.

Ожидается, что новая карта будет поддерживать технологию Mesh Shading, которая уже применяется в архитектуре NVIDIA Turing. О том, что Intel ведет разработки в этом направлении, стало ясно еще в 2018 году, когда был опубликован видеоролик на эту тему.

Технология Mesh Shading имеет значение для воспроизведения 3D-сцен с большим количеством объектов. Обычно производительность процесса графического вывода в этих случаях упирается в расчеты геометрии, которые частично выполняются силами процессора и .вызывают появление типичных "узких мест". Mesh Shader дает гибкость геометрическому движку, позволяя менять уровень детализации при выводе объектов в зависимости от расстояния до них.



О сроках выпуска новых процессоров Xe-HPG дискретной графики пока не было официальной информации от Intel. По слухам, это может произойти уже к концу текущего года.

Уверенность в названных сроках основана на том факте, что некоторые производители ноутбуков уже сообщили, что готовят к выпуску продукты, оснащенные будущими процессорами Tiger Lake-H 11-го поколения и графическим процессором DG2.



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