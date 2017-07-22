Руководитель отдела компьютерной графики Intel Раджа Кодури заявил, что в настоящее время Intel находится на фазе проведения активных тестов на совместимость своего дискретного графического процессора на базе архитектуры Xe HPG. Эта фаза предшествует переходу к массовому выпуску изделий. Сообщается, что пилотный образец успешно прошел новые тесты 3DMark Mesh Shader Feature и подтвердил тем самым свою совместимость с игровыми программами и графикой.
Согласно принятой в Intel структуре оценки процессорных систем архитектуры Xe HPG, они проходят проверку на: 1) вычислительную эффективность, известную как Xe-HPC (Ponte Vecchio), 2) масштабируемость Xe-HP (Arctic Sound) и 3) эффективность поддержки графики Xe-LP (DG1). Сочетание этих характеристик позволяет получить мнение о процессоре дискретной графики для настольных ПК.
Вероятно, первый графический процессор Intel DG2, основанный на архитектуре HPG, будет иметь до 512 исполнительных блоков (EU; это соответствует наличию 4096 шейдеров (шейдерных блоков, Shading Units). Intel также подтвердил, что архитектура HPG предусматривает использование памяти GDDR6.
По слухам, новая карта дискретной графики должна быть выпущена в двух вариантах - для мобильных устройств и для настольных компьютеров. Intel не выпускала карт дискретной графики для настольных систем со времен выпуска Intel 740.
Ожидается, что новая карта будет поддерживать технологию Mesh Shading, которая уже применяется в архитектуре NVIDIA Turing. О том, что Intel ведет разработки в этом направлении, стало ясно еще в 2018 году, когда был опубликован видеоролик на эту тему.
Технология Mesh Shading имеет значение для воспроизведения 3D-сцен с большим количеством объектов. Обычно производительность процесса графического вывода в этих случаях упирается в расчеты геометрии, которые частично выполняются силами процессора и .вызывают появление типичных "узких мест". Mesh Shader дает гибкость геометрическому движку, позволяя менять уровень детализации при выводе объектов в зависимости от расстояния до них.
О сроках выпуска новых процессоров Xe-HPG дискретной графики пока не было официальной информации от Intel. По слухам, это может произойти уже к концу текущего года.
Уверенность в названных сроках основана на том факте, что некоторые производители ноутбуков уже сообщили, что готовят к выпуску продукты, оснащенные будущими процессорами Tiger Lake-H 11-го поколения и графическим процессором DG2.
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