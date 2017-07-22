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NHS COVID-19 предупредил 1,7 млн жителей Англии и Уэльса о реальной опасности заражения коронавирусом

11 февраля 2021, 10:48




Департамент здравоохранения и социальной защиты Великобритании обнародовал статистику по использованию приложения для отслеживания контактов NHS COVID-19 с момента его запуска в сентябре 2020 года. Это приложение позволяет предупредить владельца смартфона о близком нахождении анонимного лица, который недавно получил положительный результат теста на COVID-19.

Исследование проводилось Институтом Алана Тьюринга и Оксфордским университетом. Оно показало, что при увеличении числа пользователей приложения на 1% количество случаев заболевания коронавирусом среди населения может снижаться на 2,3%.

NHS COVID-19


Согласно опубликованным данным, за время использования приложения NHS COVID-19 рекомендации об опасности близкого контакта с носителем положительного теста получили более 1,7 млн пользователей в Англии и Уэльсе. По оценкам Департамента здравоохранения, приложение NHS COVID-19 стало надежным инструментом, который помогал разрывать цепочки передачи вируса и защищать пользователей и окружающих их людей от распространителей болезни.

В основе этого приложения использован инструментарий Exposure Notification API, разработанный совместно Apple и Google. По всей видимости, приложение NHS COVID-19 работает не только анонимно, но и децентрализованно. Механизм оповещения и контроля выстроен на базе Bluetooth.

Приложение NHS COVID-19 также позволяет пользователям сканировать QR-коды для регистрации своих посещений таких мест общественного пользования, как магазины и рестораны. Тем самым оно помогает отслеживать контакты. Департамент здравоохранения рекомендовал британским компаниям вывешивать в своих заведениях плакаты с QR-кодом на скачивание приложения, чтобы помочь его распространению.

Согласно пресс-релизу, приложение было загружено 21,63 млн раз. Это охватывает 56% населения Великобритании в возрасте от 16 лет и старше. По статистике, NHS COVID-19 заняло второе место в App Store по числу скачиваний в Великобритании среди бесплатных приложений для iPhone в 2020 году.

В настоящее время около 16,5 млн человек активно используют этот инструмент для отслеживания контактов. Это на 24% ниже общего числа загрузок. Разница, вероятно, связана с тем, что пользователи могли удалить приложение, отключить отслеживание контактов или не активировали его вовсе.



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