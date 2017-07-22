Финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил, что в компании рассматривается возможность выплаты заработной платы сотрудникам и совершения взаиморасчетов с производителям используемого оборудования в биткоинах.
Это заявление было сделано в интервью телевизионной компании CNBC. Речь шла не о переходе на широкое использование криптовалюты, а о продолжающемся процессе изучения возможных вариантов использования популярной криптовалюты в Twitter. Нед Сигал перечислил варианты того, с чего можно было бы начать переход на использование биткоинов. Он заявил, что Twitter необходимо завести свой цифровой актив в биткоинах и поддерживать его баланс.
Заявление Сигала вызвало большой резонанс. Оно было сделано спустя всего несколько дней после того, как производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 млрд долларов в биткоины, что привело к росту стоимости этой криптовалюты на 20%.
Эксперты рынка отмечают, что хотя покупка биткоинов или любой другой криптовалюты многим кажется прибыльной, внедрение цифровых денег может протекать очень медленно. Главный сдерживающий фактор - пристальное внимание и тщательный контроль, которому подвергаются любые юридические лица в США со стороны регулирующих органов. Министр финансов США Джанет Яллен недавно предупредила, что в стране наблюдаются злоупотребления криптовалютой, и это становится для регулятора серьезной проблемой. Ранее она высказывала только озабоченность по поводу использования криптовалют.
Помимо Tesla и Twitter, о своих планах перехода на цифровые деньги сообщила недавно финансовая компания Mastercard. Там было заявлено о планах разрешить держателям карт MC совершать операции с определенными криптовалютами.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".