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Twitter может перейти на биткоины при оплате используемого «железа»

11 февраля 2021, 12:28




Финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил, что в компании рассматривается возможность выплаты заработной платы сотрудникам и совершения взаиморасчетов с производителям используемого оборудования в биткоинах.

Это заявление было сделано в интервью телевизионной компании CNBC. Речь шла не о переходе на широкое использование криптовалюты, а о продолжающемся процессе изучения возможных вариантов использования популярной криптовалюты в Twitter. Нед Сигал перечислил варианты того, с чего можно было бы начать переход на использование биткоинов. Он заявил, что Twitter необходимо завести свой цифровой актив в биткоинах и поддерживать его баланс.

Twitter может перейти на биткойны при оплате используемого «железа»


Заявление Сигала вызвало большой резонанс. Оно было сделано спустя всего несколько дней после того, как производитель электромобилей Tesla инвестировал 1,5 млрд долларов в биткоины, что привело к росту стоимости этой криптовалюты на 20%.

Эксперты рынка отмечают, что хотя покупка биткоинов или любой другой криптовалюты многим кажется прибыльной, внедрение цифровых денег может протекать очень медленно. Главный сдерживающий фактор - пристальное внимание и тщательный контроль, которому подвергаются любые юридические лица в США со стороны регулирующих органов. Министр финансов США Джанет Яллен недавно предупредила, что в стране наблюдаются злоупотребления криптовалютой, и это становится для регулятора серьезной проблемой. Ранее она высказывала только озабоченность по поводу использования криптовалют.

Помимо Tesla и Twitter, о своих планах перехода на цифровые деньги сообщила недавно финансовая компания Mastercard. Там было заявлено о планах разрешить держателям карт MC совершать операции с определенными криптовалютами.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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