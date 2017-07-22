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Samsung Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 во всех тестах

11 февраля 2021, 13:51




Исследователи популярного издания AnandTech опубликовали результаты проведенного ими сравнительного тестирования двух новейших мобильных чипсетов - Samsung Exynos 2100 и Snapdragon 888. Модели сравнивались, в первую очередь, с точки зрения их производительности и энергоэффективности.

Идею сравнения подсказал сам вендор - компания Samsung. Она выпускает флагманские смартфоны Samsung Galaxy S21, которые могут быть оснащены как собственным чипсетом Samsung Exynos 990, так и мобильным Qualcomm Snapdragon 888.

Сравнительные тесты проводились еще на флагмане предыдущего поколения - Samsung Galaxy S20. Он тоже оснащался либо процессором Exynos 990, либо его «аналогом» Snapdragon 865. Результаты сравнения породили тогда разочарование процессором Exynos 990, который значительно уступал по многим характеристикам Snapdragon 865.

Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 по всем результатам тестов


Новый Exynos 2100 представляет собой усовершенствованный вариант Exynos 990. Для тестов использовались два варианта Galaxy S21 Ultra на чипсетах Exynos 2100 и Snapdragon 888. Переход на 5-нм (5LPE) процесс производства Samsung Exynos 2100 позволил существенно улучшить его энергоэффективность по сравнению с предшественником. Однако, похоже, новый чипсет все-таки уступает Snapdragon 888, в том числе в такой важной категории как энергоэффективность.

Причины отставания кроются в том, что применяемый для выпуска Exynos 2100 техпроцесс более соответствует 7-нм уровню TSMC (N7P), который применялся для выпуска мобильного чипсета Qualcomm предыдущей серии. Современная мобильная платформа Snapdragon 888 ушла вперед и используют 5-нм техпроцесс TSMC. В результате Snapdragon 888 лучше Exynos 2100 справляется со многими задачами, потребляя при этом меньше энергии.

Тестовые прогоны показывают, что Exynos 2100 имеет более высокое энергопотребление, чем Snapdragon 888; разницу оценивают в 18-35%. А это, прежде всего, скажется на времени автономной работы смартфона.

Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 по всем результатам тестов


О более высоком энергопотреблении Exynos 2100 говорят также результаты теста PCMark Work 2.0 на время автономной работы при просмотре веб-страниц. Согласно полученным данным, Galaxy S21 Ultra на базе Snapdragon 888 работает дольше на одной зарядке, чем его версия на Exynos 2100.

На более высокое тепловыделение Exynos 2100 указывает также тот факт, что для получения равной температуры нагрева процессора Galaxy S21 Ultra с чипом Exynos 2100 приходилось держать в морозильной камере, тогда как модель на базе Snapdragon 888 было достаточно «гонять» с обдувом от вентилятора.

Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 по всем результатам тестов




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