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Обновленная AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD

11 февраля 2021, 15:19




Обновленная технология AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD. Благодаря этому, механизм StoreMI теперь умеет производить копирование наиболее часто используемых файлов на более быстрый твердотельный накопитель (SSD), а все вызовы Windows перенаправлять сразу на скопированные файлы, которые находятся на более быстром SSD.

Концепция StoreMI была представлена компанией AMD в 2018 году. Этот аппаратный механизм объединяет в единую систему HDD и SSD, а также участвует в управлении работой процессора, рассматривая HDD и SSD как большой, объединенный, более быстрый логический дисковый массив.

Обновленная AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD


Принцип концепции StoreMI, разработанной изначально американской компанией Enmotus под названием FuzeDrive, основан на многоуровневом доступе к данным - одном из алгоритмов кэширования на базе SSD. Технология связывает SSD и жесткий диск в один логический накопитель и включает алгоритм самообучения, который обслуживает слежение за тем, какие программы и данные используются чаще всего. Этот же механизм автоматически переносит наиболее часто востребованные данные с более медленного HDD на более быстрый SSD, создавая там их кэш-копию.

В прошлом году AMD существенно переработала технологию StoreMI, пересмотрев все его элементы «с нуля». По утверждению вендора, теперь StoreMI представляет собой безопасный и эффективный способ для превращения настольной системы в более быстрый ПК, причем «малой кровью».

Оптимизировав хранилище, AMD сумела обеспечить заметный прирост производительности для систем на базе процессоров AMD Ryzen. В список поддержки теперь попали и процессоры Ryzen Threadripper Pro, анонсированные в середине 2020 года для OEM-каналов. В ходе CES 2021 было объявлено, что эти процессоры скоро станут доступны и для розничных покупателей. Они смогут оснащать ими свои домашние настольные компьютеры.

Вслед за поддержкой Ryzen Threadripper Pro, AMD объявила о поддержке StoreMI и чипсетами материнских плат TRX40 и WRX80. Новая функция поддерживает разделы SSD и позволяет использовать SSD как устройство кеширования.

Новость представляет интерес для владельцев материнских плат AMD X570, B550, 400 Series, X399, TRX40 и WRX80, для которых обновленная версия программной поддержки StoreMI уже доступна для бесплатного скачивания.



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