Пользователи «Маруси», голосового помощника, разработанного компанией Mail.ru Group и выпущенного в 2019 году, теперь смогут командовать умными устройствами Xiaomi. Голосовой помощник российского происхождения научился управлять умными розетками, увлажнителями воздуха, светильниками, обогревателями и другими устройствами Xiaomi.
Управление производится голосом, а самообучение «Маруся» выполняет самостоятельно при помощи нейросетей. Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi, командовать «парадом» могут пользователи iOS- и Android-устройств, а также владельцы умной колонки «Капсула», используя привычные голосовые команды.
«Секрет» управления «спрятан» внутри приложения «Маруся». На момент тестового запуска «Маруся» умела искать только нужную информацию в интернете, включать музыку на радио, рассказывать сказки, узнавать прогноз погоды, стоимость авиа- и железнодорожных билетов, расписание в кинотеатрах. Теперь Xiaomi научила «Марусю» включать и выключать светильники, настраивать увлажнители воздуха и обогреватели, запускать роботы-пылесосы и многое другое.
«Маруся» - это центр управления умным домом. Поэтому Xiaomi помогает Mail.ru Group совершенствовать ее, делая свои умные гаджеты более популярными.
Как отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ, «вопрос о том, будут ли умные устройства компании Xiaomi совместимы с «Марусей», начал звучать практически одновременно с анонсом голосового помощника». Он отметил, что за короткие сроки компании удалось осуществить мечты миллионов пользователей Xiaomi в России.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".