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«Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi

11 февраля 2021, 17:04




Пользователи «Маруси», голосового помощника, разработанного компанией Mail.ru Group и выпущенного в 2019 году, теперь смогут командовать умными устройствами Xiaomi. Голосовой помощник российского происхождения научился управлять умными розетками, увлажнителями воздуха, светильниками, обогревателями и другими устройствами Xiaomi.

«Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi


Управление производится голосом, а самообучение «Маруся» выполняет самостоятельно при помощи нейросетей. Благодаря сотрудничеству Mail.ru Group и Xiaomi, командовать «парадом» могут пользователи iOS- и Android-устройств, а также владельцы умной колонки «Капсула», используя привычные голосовые команды.

«Секрет» управления «спрятан» внутри приложения «Маруся». На момент тестового запуска «Маруся» умела искать только нужную информацию в интернете, включать музыку на радио, рассказывать сказки, узнавать прогноз погоды, стоимость авиа- и железнодорожных билетов, расписание в кинотеатрах. Теперь Xiaomi научила «Марусю» включать и выключать светильники, настраивать увлажнители воздуха и обогреватели, запускать роботы-пылесосы и многое другое.

«Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi


«Маруся» - это центр управления умным домом. Поэтому Xiaomi помогает Mail.ru Group совершенствовать ее, делая свои умные гаджеты более популярными.

Как отметил Юй Мань, глава Xiaomi в России и СНГ, «вопрос о том, будут ли умные устройства компании Xiaomi совместимы с «Марусей», начал звучать практически одновременно с анонсом голосового помощника». Он отметил, что за короткие сроки компании удалось осуществить мечты миллионов пользователей Xiaomi в России.



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