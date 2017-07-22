РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

BOE начнет массовый выпуск дисплейных панелей microOLED к концу 2021 года

11 февраля 2021, 18:29




Один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует начать массовый выпуск дисплейных панелей на технологии microOLED уже во второй половине 2021 года. Эти продукты будут предназначены для использования в устройствах дополненной и виртуальной реальности.

Компания BOE начала заниматься разработкой технологии microOLED еще в 2018 году. Разработка велась в рамках совместного проекта с администрацией китайской провинции Юньнань на заводе в Куньмине, столице провинции. Для этого была создана совместная компания Kunming BOE Display Technology.

BOE начнет массово выпускать дисплейные панели microOLED к концу 2021 года


Особенность технологии microOLED состоит в том, что дисплейные панели собираются непосредственно из микросхемных кремниевых пластин без традиционной стеклянной подложки, как это делается в обычных OLED-панелях, используемых, например, в смартфонах и телевизорах. Благодаря этому панели microOLED получаются значительно тоньше и компактнее, потребляют значительно меньше энергии. Их планируется применять в AR- и VR-устройствах.

Дисплейные изделия на базе технологии microOLED позволяют добиваться сверхвысокого разрешения. Если пиксели OLED-панелей, используемых в смартфонах и телевизорах, имеют размеры около 40-300 микрометров, то размер пикселя у microOLED-панели составляет всего десятую часть OLED-размера - около 4-20 микрометров.

Такие панели идеально подходят для использования в AR и VR в том числе и из-за совсем малого времени отклика. Для их работы не требуется оснащать устройства массивными аккумуляторными батареями.

По слухам, поставку производственного оборудования для напыления microOLED-пикселей в BOE будет осуществлять южнокорейская компания Sunic Systems. Уже известно, что в прошлом году она подписала с BOE соответствующее соглашение на сумму 225 млн долларов.

Помимо BOE, над разработкой технологии microOLED для производства панелей нового типа для устройств AR/VR занимается еще и LG Display. Недавно сообщалось, что Apple также ведет разработку ультракомпактных microOLED-дисплеев в партнерстве с TSMC. Компания Samsung Display, один из лидеров рынка по производству дисплейных панелей, пока не представила ни одного продукта на базе microOLED.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Apple ведет разработку ультракомпактных microOLED-дисплеев в партнерстве с TSMC
  • iiyama выпускает два игровых монитора G-Masters Red Eagle со временем отклика 0,8 мс
  • 24,5-дюймовый монитор Acer Predator XB253QGW способен выдержать напор любого геймера
  • Четыре новых игровых монитора Acer Nitro EI1 с огромными дисплеями уже в России
  • Samsung Display начала массовое производство 90 Гц OLED-панелей для ноутбуков

    • следующая новость
    Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

    предыдущая новость
    «Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Обзор Razer Kishi для Android Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 февраля, 2021

    Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

    Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch

    Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

    BOE начнет массовый выпуск дисплейных панелей microOLED к концу 2021 года

    «Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi

    Обновленная AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD

    Samsung Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 во всех тестах

    Twitter может перейти на биткоины при оплате используемого «железа»

    NHS COVID-19 предупредил 1,7 млн жителей Англии и Уэльса о реальной опасности заражения коронавирусом

    Пилотная дискретная графика Intel Xe HPG прошла тесты 3DMark Mesh Shader

    10 февраля, 2021

    Intel обвинила высокопоставленного сотрудника Microsoft в краже секретов Xeon

    Обновленный ИБП IPPON Back Basic S Euro получил три розетки, взамен прежних двух

    EVGA выпустила игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15 со сверхточным срабатыванием

    Qualcomm анонсировал модем нового поколения Snapdragon X65 5G

    Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»

    Apple ведет разработку ультракомпактных microOLED-дисплеев в партнерстве с TSMC

    Гаджеты realme обещают сделать праздники в России запоминающимися

    9 февраля, 2021

    SSUPD изобрел геймерский ITX-корпус Meshlicious с максимальным отводом тепла

    Teamgroup изготовила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»

    Apple потратится на аренду частных джетов, чтобы доставлять iPhone 12 вовремя

    ССЫЛКИ