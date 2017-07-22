Один из ведущих производителей дисплеев в Китае, компания BOE, планирует начать массовый выпуск дисплейных панелей на технологии microOLED уже во второй половине 2021 года. Эти продукты будут предназначены для использования в устройствах дополненной и виртуальной реальности.
Компания BOE начала заниматься разработкой технологии microOLED еще в 2018 году. Разработка велась в рамках совместного проекта с администрацией китайской провинции Юньнань на заводе в Куньмине, столице провинции. Для этого была создана совместная компания Kunming BOE Display Technology.
Особенность технологии microOLED состоит в том, что дисплейные панели собираются непосредственно из микросхемных кремниевых пластин без традиционной стеклянной подложки, как это делается в обычных OLED-панелях, используемых, например, в смартфонах и телевизорах. Благодаря этому панели microOLED получаются значительно тоньше и компактнее, потребляют значительно меньше энергии. Их планируется применять в AR- и VR-устройствах.
Дисплейные изделия на базе технологии microOLED позволяют добиваться сверхвысокого разрешения. Если пиксели OLED-панелей, используемых в смартфонах и телевизорах, имеют размеры около 40-300 микрометров, то размер пикселя у microOLED-панели составляет всего десятую часть OLED-размера - около 4-20 микрометров.
Такие панели идеально подходят для использования в AR и VR в том числе и из-за совсем малого времени отклика. Для их работы не требуется оснащать устройства массивными аккумуляторными батареями.
По слухам, поставку производственного оборудования для напыления microOLED-пикселей в BOE будет осуществлять южнокорейская компания Sunic Systems. Уже известно, что в прошлом году она подписала с BOE соответствующее соглашение на сумму 225 млн долларов.
Помимо BOE, над разработкой технологии microOLED для производства панелей нового типа для устройств AR/VR занимается еще и LG Display. Недавно сообщалось, что Apple также ведет разработку ультракомпактных microOLED-дисплеев в партнерстве с TSMC. Компания Samsung Display, один из лидеров рынка по производству дисплейных панелей, пока не представила ни одного продукта на базе microOLED.
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