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Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

11 февраля 2021, 19:29




В научном журнале по медицине Journal of Medical Internet Research опубликована статья по исследованию, проведенном в израильской клинике Mount Sinai. Статья называется "Warrior Watch Study". В ней рассказывается об использовании умных часов Apple Watch и специального приложения для iPhone для мониторинг состояния здоровья участников эксперимента.

Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста


Исследование показало, что используя носимые умные часы Apple Watch, можно эффективно выявлять признаки наступающего заражения коронавирусом, причем это можно сделать на неделю раньше, чем когда будут получены положительные результаты после взятия мазков из носа.

В исследовании приняли участие несколько сотен человек. Данные собирались в период с апреля по сентябрь 2020 года. Все участники исследования должны были ежедневно заполнять журнал с отражением различных показателей о своем здоровье, а также участвовать в регулярно проводимых опросах.

Основное внимание исследователей уделялось контролю вариабельности сердечного ритма (heart rate variability, HVR) - физиологического явления, проявляющегося в изменении интервала между началами двух соседних сердечных циклов. Этот показатель часто считают ключевым, который отражает признаки возникновения повышенной нагрузки на нервную систему. Собранные данные сравнивались с симптомами, отражающими возникновение заболевания: лихорадка, боли, сухой кашель и потеря обоняния и вкуса.

В результате были выявлено, что при использовании умных часов Apple Watch можно заранее выявлять признаки возникновения болезни. По мнению ученых, они нашли метод, позволяющий выявлять заболевание на одну неделю раньше, чем с помощью ПЦР-анализа мазков из носа.

Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста


Исследователи надеются, что полученные результаты помогут наладить систему преждевременного выявления признаков заболевания и позволят удаленно назначать изоляцию заболевшим для предотвращения дальнейшего распространения вируса.

Используемые методы, сообщают ученые, могут быть использованы также для обнаружения других заболеваний, включая диабет. Сообщается, что с их помощью можно также выявлять ранние признаки мерцательной аритмии (atrial fibrillation).



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