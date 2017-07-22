Экспериментальный эмуляторигровой консоли Nintendo Switch под названием Yuzu получил первое крупное обновление 2021 года. Разработку, как и раньше, ведет команда, создающая также эмулятор Citra для консоли Nintendo 3DS.
Эмулятор Yuzu прошел долгий путь развития, начиная с января 2018 года. В настоящее время он поддерживает значительно больше игр, чем было на старте, серьезно выросла его общая производительность.
Нынешнее крупное обновление затрагивает полностью переписанный буферный кеш, а также внесенные исправления общих ошибок, а также реализацию дополнительных мер по достижению стабильности в работе.
Новый буферный кеш прошел тестирование на системе под управлением Ryzen 5 3400G. Как отмечают разработчики, рост производительности составил в среднем 89%. Проверка проводилась на тестовом наборе игр. Среднее значение частоты кадров эмуляции (FPS) выросло до 30.
Сделанные улучшения должны порадовать прежде всего геймеров, которые пользуются «слабым» компьютерным «железом».
Ожидается, что дальнейшие улучшения эмулятора будут направлены на дальнейшее повышение его производительности, в том числе на оборудовании низшего класса.
Ранее сообщалось, что начиная с мая 2020 года команда разработчиков добавила экспериментальную эмуляцию многоядерных процессоров.
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