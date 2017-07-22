РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch

11 февраля 2021, 20:55




Экспериментальный эмулятор игровой консоли Nintendo Switch под названием Yuzu получил первое крупное обновление 2021 года. Разработку, как и раньше, ведет команда, создающая также эмулятор Citra для консоли Nintendo 3DS.

Yuzu


Эмулятор Yuzu прошел долгий путь развития, начиная с января 2018 года. В настоящее время он поддерживает значительно больше игр, чем было на старте, серьезно выросла его общая производительность.

Нынешнее крупное обновление затрагивает полностью переписанный буферный кеш, а также внесенные исправления общих ошибок, а также реализацию дополнительных мер по достижению стабильности в работе.

Новый буферный кеш прошел тестирование на системе под управлением Ryzen 5 3400G. Как отмечают разработчики, рост производительности составил в среднем 89%. Проверка проводилась на тестовом наборе игр. Среднее значение частоты кадров эмуляции (FPS) выросло до 30.

Yuzu


Сделанные улучшения должны порадовать прежде всего геймеров, которые пользуются «слабым» компьютерным «железом».

Ожидается, что дальнейшие улучшения эмулятора будут направлены на дальнейшее повышение его производительности, в том числе на оборудовании низшего класса.

Ранее сообщалось, что начиная с мая 2020 года команда разработчиков добавила экспериментальную эмуляцию многоядерных процессоров.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller
  • Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса
  • Google закрывает студии разработки потоковых игр для сервиса Stadia
  • Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена
  • Razer анонсировал геймерские маски от COVID-19 и дизайнерское игровое кресло нового поколения

    • следующая новость
    Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

    предыдущая новость
    Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Обзор Razer Kishi для Android Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 февраля, 2021

    Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

    Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch

    Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

    BOE начнет массовый выпуск дисплейных панелей microOLED к концу 2021 года

    «Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi

    Обновленная AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD

    Samsung Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 во всех тестах

    Twitter может перейти на биткоины при оплате используемого «железа»

    NHS COVID-19 предупредил 1,7 млн жителей Англии и Уэльса о реальной опасности заражения коронавирусом

    Пилотная дискретная графика Intel Xe HPG прошла тесты 3DMark Mesh Shader

    10 февраля, 2021

    Intel обвинила высокопоставленного сотрудника Microsoft в краже секретов Xeon

    Обновленный ИБП IPPON Back Basic S Euro получил три розетки, взамен прежних двух

    EVGA выпустила игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15 со сверхточным срабатыванием

    Qualcomm анонсировал модем нового поколения Snapdragon X65 5G

    Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»

    Apple ведет разработку ультракомпактных microOLED-дисплеев в партнерстве с TSMC

    Гаджеты realme обещают сделать праздники в России запоминающимися

    9 февраля, 2021

    SSUPD изобрел геймерский ITX-корпус Meshlicious с максимальным отводом тепла

    Teamgroup изготовила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»

    Apple потратится на аренду частных джетов, чтобы доставлять iPhone 12 вовремя

    ССЫЛКИ