Как стало известно, украденный хакерами исходный код топовых игр Cyberpunk 2077 и Ведмак 3 (The Witcher 3) проданы на аукционе. Стартовая цена за исходники Cyberpunk 2077 и Co была назначена в 1 млн долларов. Хакеры сразу заявили, что ожидают серьезного роста ставок и не прогадали. По слухам, ставки действительно резко пошли вверх. Аукцион был прерван, когда нашелся анонимный покупатель, который оплатил покупку и получил интеллектуальную собственность, принадлежащую законным разработчикам проекта - команде CD Project Red (CDPR). Окончательная цена не названа, но судя по внезапному завершению торгов, неизвестный покупатель сделал предложение, «от которого нельзя было отказаться».
Напомним, что события вокруг проекта CD Project Red развивались стремительно в последнее время, но особенно все слетело с катушек в последние дни. Сначала разработчикам пришлось столкнуться с провальным запуском давно ожидавшейся игры Cyberpunk 2077. Провал произошел из-за проблем с совместимостью с компьютерным «железом», которых явно не ожидали разработчики игры. С тех пор геймеры ждали обновлений кода. Оно должно было появиться совсем скоро. Но обновление задерживается.
Наконец, на этой недели произошло самое страшное - неизвестные хакеры получили доступ к внутренним серверам компании и украли файлы с исходным кодом самых популярных игр. Позднее они выставили предложение о продаже украденного кода через аукцион.
Первым, кто сообщил о предстоящих торгах, стала компания Kela, специализирующая на кибербезопасности. Она разместила в Twitter следующее сообщение:
В твите сообщалось, что компания получила предложение на участие в торгах и возможность выкупить исходный код популярных игр без права на его дальнейшее распространение или продажу.
Позднее Twitter-пользователь vxunderground сообщил, что торги на аукционе начались. Позднее твит был обновлен, и в нем появилось сообщение, что торги прерваны, потому что нашелся покупатель, который оплатил лот.
На текущий момент неизвестна, какая была окончательная сумма от внешнего покупателя. Известно, что начальная ставка была назначена в размере 1 000 000 долларов. Как на любом аукционе в предложении продавца была доступна кнопка "Buy It Now" («Купи сейчас»). Продавец назначает ей цену, за которую он готов отдать товар без торга; назначенная сумма составляла 7 000 000 долларов.
О реальной сумме покупки можно гадать, но обычно на торгах окончательная сумма не намного отличается от максимальной, заданной продавцом. Ходят слухи, что торги подошли достаточно близко к указанному максимуму, и неизвестный покупатель сделал покупку по цене, близкой к максимальной, чтобы выбить конкурентов по аукциону.
Известно, что хакеры, укравшие код, предложили сначала CDPR выкупить у них «товар». Однако CDPR с самого начала дали понять, что не будут платить выкуп за украденный исходный код.
«Мы не будем уступать требованиям и не будем вести переговоры, зная, что это может в конечном итоге привести к раскрытию скомпрометированных данных, - так CDPR прояснил ситуацию пару дней назад - Мы предпринимаем необходимые шаги для смягчения последствий, в частности, обратились к сторонам, которые могут быть затронуты из-за возникшего нарушения конфиденциальности».
В настоящее время CDPR находится в незавидном положении: ее интеллектуальная собственность находится теперь в руках неизвестных лиц. Были украдены не только исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3, но и карточная онлайн-игра компании Gwent. Победитель аукционных торгов также имеет доступ к исходному коду неизданной игры Thronebreaker: The Witcher Tales.
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