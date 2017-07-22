РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

11 февраля 2021, 22:49




Как стало известно, украденный хакерами исходный код топовых игр Cyberpunk 2077 и Ведмак 3 (The Witcher 3) проданы на аукционе. Стартовая цена за исходники Cyberpunk 2077 и Co была назначена в 1 млн долларов. Хакеры сразу заявили, что ожидают серьезного роста ставок и не прогадали. По слухам, ставки действительно резко пошли вверх. Аукцион был прерван, когда нашелся анонимный покупатель, который оплатил покупку и получил интеллектуальную собственность, принадлежащую законным разработчикам проекта - команде CD Project Red (CDPR). Окончательная цена не названа, но судя по внезапному завершению торгов, неизвестный покупатель сделал предложение, «от которого нельзя было отказаться».

Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3


Напомним, что события вокруг проекта CD Project Red развивались стремительно в последнее время, но особенно все слетело с катушек в последние дни. Сначала разработчикам пришлось столкнуться с провальным запуском давно ожидавшейся игры Cyberpunk 2077. Провал произошел из-за проблем с совместимостью с компьютерным «железом», которых явно не ожидали разработчики игры. С тех пор геймеры ждали обновлений кода. Оно должно было появиться совсем скоро. Но обновление задерживается.

Наконец, на этой недели произошло самое страшное - неизвестные хакеры получили доступ к внутренним серверам компании и украли файлы с исходным кодом самых популярных игр. Позднее они выставили предложение о продаже украденного кода через аукцион.

Первым, кто сообщил о предстоящих торгах, стала компания Kela, специализирующая на кибербезопасности. Она разместила в Twitter следующее сообщение:

Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3


В твите сообщалось, что компания получила предложение на участие в торгах и возможность выкупить исходный код популярных игр без права на его дальнейшее распространение или продажу.

Позднее Twitter-пользователь vxunderground сообщил, что торги на аукционе начались. Позднее твит был обновлен, и в нем появилось сообщение, что торги прерваны, потому что нашелся покупатель, который оплатил лот.

Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3


На текущий момент неизвестна, какая была окончательная сумма от внешнего покупателя. Известно, что начальная ставка была назначена в размере 1 000 000 долларов. Как на любом аукционе в предложении продавца была доступна кнопка "Buy It Now" («Купи сейчас»). Продавец назначает ей цену, за которую он готов отдать товар без торга; назначенная сумма составляла 7 000 000 долларов.

О реальной сумме покупки можно гадать, но обычно на торгах окончательная сумма не намного отличается от максимальной, заданной продавцом. Ходят слухи, что торги подошли достаточно близко к указанному максимуму, и неизвестный покупатель сделал покупку по цене, близкой к максимальной, чтобы выбить конкурентов по аукциону.

Известно, что хакеры, укравшие код, предложили сначала CDPR выкупить у них «товар». Однако CDPR с самого начала дали понять, что не будут платить выкуп за украденный исходный код.

«Мы не будем уступать требованиям и не будем вести переговоры, зная, что это может в конечном итоге привести к раскрытию скомпрометированных данных, - так CDPR прояснил ситуацию пару дней назад - Мы предпринимаем необходимые шаги для смягчения последствий, в частности, обратились к сторонам, которые могут быть затронуты из-за возникшего нарушения конфиденциальности».

В настоящее время CDPR находится в незавидном положении: ее интеллектуальная собственность находится теперь в руках неизвестных лиц. Были украдены не только исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3, но и карточная онлайн-игра компании Gwent. Победитель аукционных торгов также имеет доступ к исходному коду неизданной игры Thronebreaker: The Witcher Tales.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

Читайте также:

  • Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch
  • Valve отдаст $4 млн за нарушение патентных прав в геймпаде Steam Controller
  • Легендарная SteelSeries отмечает 20-летие лидерства в сегменте игровых гарнитур премиум-класса
  • Google закрывает студии разработки потоковых игр для сервиса Stadia
  • Первая партия мебели IKEA x ASUS ROG для геймеров выпущена

    • предыдущая новость
    Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус: текущий анализ рынка
    Лучшая видеокарта для игр Обзор Razer Kishi для Android Лучшая материнская плата Главные новости за неделю Лучший компьютерный корпус
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    11 февраля, 2021

    Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

    Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch

    Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

    BOE начнет массовый выпуск дисплейных панелей microOLED к концу 2021 года

    «Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi

    Обновленная AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD

    Samsung Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 во всех тестах

    Twitter может перейти на биткоины при оплате используемого «железа»

    NHS COVID-19 предупредил 1,7 млн жителей Англии и Уэльса о реальной опасности заражения коронавирусом

    Пилотная дискретная графика Intel Xe HPG прошла тесты 3DMark Mesh Shader

    10 февраля, 2021

    Intel обвинила высокопоставленного сотрудника Microsoft в краже секретов Xeon

    Обновленный ИБП IPPON Back Basic S Euro получил три розетки, взамен прежних двух

    EVGA выпустила игровые клавиатуры серии EVGA Z20/Z15 со сверхточным срабатыванием

    Qualcomm анонсировал модем нового поколения Snapdragon X65 5G

    Продажи Apple iPhone 12 mini показали рост популярности «лопат»

    Apple ведет разработку ультракомпактных microOLED-дисплеев в партнерстве с TSMC

    Гаджеты realme обещают сделать праздники в России запоминающимися

    9 февраля, 2021

    SSUPD изобрел геймерский ITX-корпус Meshlicious с максимальным отводом тепла

    Teamgroup изготовила память и SSD-накопитель в стиле «все в белом»

    Apple потратится на аренду частных джетов, чтобы доставлять iPhone 12 вовремя

    ССЫЛКИ