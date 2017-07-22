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EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют

12 февраля 2021, 08:52




Американская компания EVGA выпустила блок питания SuperNova 1300 M1, специально предназначенный для майнеров. Главный признак, который отличает эту модель - самые высокие требования по тепловой эффективности. Новый модульный блок питания имеет эффективность класса 80+ Gold и способен поддерживать работу до шести графических процессоров.

EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют


Новый блок питания включает в себя один вывод с 4+4-контактным разъемом для питания процессора и набор из шести кабелей для питания VGA, каждый из которых представляет собой 6+2-контактный и 6-контактный разъем для питания видеокарт большой мощности.

EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют


Общая мощность нового блока питания составляет 1300 Вт. В комплект входит набор кабелей под разъемы SATA и Molex. Дизайн выполнен в традиционном фирменном стиле компании EVGA и включает в себя неброскую картонную упаковку.

EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют


Модель блока питания EVGA SuperNova 1300 M1 продается на Newegg.com по цене 299,99 долларов (22 100 рублей). В то же время информация о нем на собственном сайте EVGA пока отсутствует.

EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют




Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100". Что выбрать в качестве основы для платформы Intel NUC: готовый комплект с «родным» корпусом разработки Intel или отдельный модуль Intel NUC Compute Element в сочетании с более доступной альтернативой в лице корпуса Cooler Master NC100, позволяющей при этом разместить более мощные компоненты? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор и тестирование корпуса Cooler Master MasterCase NC100".


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