Американская компания EVGA выпустила блок питания SuperNova 1300 M1, специально предназначенный для майнеров. Главный признак, который отличает эту модель - самые высокие требования по тепловой эффективности. Новый модульный блок питания имеет эффективность класса 80+ Gold и способен поддерживать работу до шести графических процессоров.
Новый блок питания включает в себя один вывод с 4+4-контактным разъемом для питания процессора и набор из шести кабелей для питания VGA, каждый из которых представляет собой 6+2-контактный и 6-контактный разъем для питания видеокарт большой мощности.
Общая мощность нового блока питания составляет 1300 Вт. В комплект входит набор кабелей под разъемы SATA и Molex. Дизайн выполнен в традиционном фирменном стиле компании EVGA и включает в себя неброскую картонную упаковку.
Модель блока питания EVGA SuperNova 1300 M1 продается на Newegg.com по цене 299,99 долларов (22 100 рублей). В то же время информация о нем на собственном сайте EVGA пока отсутствует.