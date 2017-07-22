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«Шеф, все украли!» - секреты невероятного флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra стали народным достоянием

12 февраля 2021, 11:03




В результате масштабной утечки стали известны важнейшие характеристики нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 11 Ultra. В сети появилось неофициальное видео с пилотным образцом еще «секретного» смартфона. На его задней панели виден огромный по размерам модуль камер, что указывает на их серьезную «мощность». Действительно, там присутствует 50-мегапиксельный объектив основной камеры с поддержкой 120-кратного зума, а также небольшой вспомогательный экран, который, скорее всего, выполняет роль видоискателя.

Xiaomi Mi 11 Ultra


Видео появилось на личном канале филиппинского ютубера Tech Buff PH. Оно было доступно некоторое время, а потом было удалено.

Xiaomi Mi 11 Ultra


На видео был показан еще не анонсированный Xiaomi Mi 11 Ultra. Предполагается, что речь идет о телефоне с индексом M2012K1G, который недавно проходил сертификацию в Европе (в Евразийской экономической комиссии, Eurasian Economic Commission (EEC)) и Индии (в Бюро индийских стандартов, India's Bureau of Indian Standards (BIS)). Предположительно, телефон проходил под кодовым названием 'Star' («Звезда»).

Xiaomi Mi 11 Ultra


Видно, что на задней панели Xiaomi Mi 11 Ultra имеется огромный выступающий блок с камерами. Он занимает почти всю верхнюю часть телефона и имеет три объектива. Похоже, там есть перископический зум-объектив.

Если разбирать на элементы, то можно выделить три отдельных блока: камеру со 120-кратным зумом и ИИ «120X Ultra Pixel AI», тройную светодиодную вспышку и небольшой дополнительный экран. На экране может отображаться любое приложение, запущенное на смартфоне. Вариантов использования экрана множество. Есть предположение, что с его помощью можно делать первоклассные селфи, используя объектив задней панели.

На одном из снимков четко видна надпись '12-120mm, 1:1.95-4.1' взамен традиционной 'Ultra Pixel'.

Xiaomi Mi 11 Ultra


По ранее прошедшим слухам, Xiaomi Mi 11 Ultra имеет 6,8-дюймовый OLED-экран с изогнутыми краями и разрешением WQHD+. Частота обновления экрана адаптивная с максимальным лимитом до 120 Гц. В верхнем левом углу экрана расположен небольшой вырез под 20-мегапиксельную селфи-камеру. Экран защищен покрытием Corning Gorilla Glass Victus. Устройство соответствует классу защиты IP68, что отражает его высокие характеристики по пыле- и влагозащищенности.

Xiaomi Mi 11 Ultra


Аппаратную основу составляет чипсет Snapdragon 888 с оперативной памятью LPDDR5 и основным хранилищем данных UFS 3.1. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается быстрая проводная зарядка на 67 Вт, быстрая беспроводная зарядка на 67 Вт и обратная зарядка мощностью 10 Вт.

На задней панели размещены 50-мегапиксельная основная камера, 48-мегапиксельный широкоугольный объектив и 48-мегапиксельный телеобъектив с 10-кратным оптическим зумом. Акустика Mi 11 Ultra представлена двумя динамиками Harman Kardon. Сканер отпечатков пальцев расположен на экране.

Xiaomi Mi 11 Ultra


Полученные недавно сертификаты EEC и BIS указывают на то, что смартфон появится в продаже через месяц или два.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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