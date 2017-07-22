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Выпущена серия игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

12 февраля 2021, 12:19




Компания Acer представила линейку игровых мониторов Nitro XV2. Устройства прежде всего ориентированы на геймеров, но... какой художник не любит быстрого монитора. Поэтому в список тех, кто может открыть для себя что-то новое и полезное в новой серии, можно смело записывать художников, дизайнеров и аниматоров. Новые модели станут для них отличным инструментом в работе с графическим и видеоконтентом.

Серия представлена тремя моделями с труднопроизносимыми названиями: Nitro XV272UKVbmiiprzx, Nitro XV272UXbmiipruzx и Nitro XV272LVbmiiprzx. Это сделано для того, чтобы покупатели сразу поняли, что внутри есть что-то стоящее. Поэтому вперед.

Выпущена серия новых игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

Игровой монитор Nitro XV272UKVbmiiprzx серии Nitro XV2


Внутри качественная IPS-матрица, способная воспроизвести богатый спектр оттенков. Ее цветопередача оценена на уровне 95% гаммы DCI-P3 и 99% Adobe RGB. Плавность картинки, за которую отвечает частота обновления дисплея, тоже не подкачала: частота поднята на высокий уровень в диапазоне 165-270 Гц.

Если быть более точным, при работе в штатном режиме частота обновления дисплея составляет 144 Гц. Однако при разгоне это значение увеличивается до 165-170 Гц, а в случае использования монитора XV272UX и вовсе до 270 Гц. Был бы подключен еще высокопроизводительный компьютер, остальное с мониторами Acer Nitro не проблема.

Все модели имеют диагональ экрана в 27 дюймов и широкий угол обзора. Такая большая диагональ вместе с IPS матрицей позволяет радовать еще и широким углом обзора и относительно неплохой яркостью 400 нит. Модели XV272UKV и XV272UX имеют разрешение 2560х1440 пикселей, модель XV272LV - 1920х1080 пикселей.

Выпущена серия новых игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

Игровой монитор Nitro XV272UXbmiipruzx серии Nitro XV2


Можно даже не волноваться: не забыта встроенная поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает совместимость работы с видеокартой. Конечно, есть классическое крепление Vesa, которое позволяет разместить монитор как на столе, так и прикрепить к стене.

Благодаря рекордно низкому значению времени отклика в 0,5 мс, новые мониторы серии Nitro XV2 способны мгновенно срабатывать в ответ на любые геймерский изыски. Такая особенность заслуживает особой похвалы. Она поможет геймерам получать весомое преимущество в соревновательных играх или просто доставит эстетическое наслаждение.

Выпущена серия новых игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

Игровой монитор Nitro XV272LVbmiiprzx серии Nitro XV2


Все мониторы серии оснащены встроенными стереодинамиками. Поддержка Acer ViewCare сохранит зрение и комфорт.

Внешний вид устройств серии Nitro XV2 сочетает в себе минимализм и функциональность. Благодаря круглой подставке, наклон дисплея можно регулировать в пределах от -5° до -25°, поворот по горизонтали на 360°. Доступен переход в портретный режим и изменение положения экрана по высоте.

Выпущена серия новых игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

Вид сзади на игровой монитор серии Nitro XV2


Для подключения доступны по два порта HDMI 2.0, один разъем DisplayPort и разъемы для подключения внешних колонок.

Мониторы из серии Nitro продаются по рекомендованной розничной цене от 29 000 рублей.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших мониторов для игр. Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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