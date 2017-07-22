Компания Acer представила линейку игровых мониторов Nitro XV2. Устройства прежде всего ориентированы на геймеров, но... какой художник не любит быстрого монитора. Поэтому в список тех, кто может открыть для себя что-то новое и полезное в новой серии, можно смело записывать художников, дизайнеров и аниматоров. Новые модели станут для них отличным инструментом в работе с графическим и видеоконтентом.
Серия представлена тремя моделями с труднопроизносимыми названиями: Nitro XV272UKVbmiiprzx, Nitro XV272UXbmiipruzx и Nitro XV272LVbmiiprzx. Это сделано для того, чтобы покупатели сразу поняли, что внутри есть что-то стоящее. Поэтому вперед.
Игровой монитор Nitro XV272UKVbmiiprzx серии Nitro XV2
Внутри качественная IPS-матрица, способная воспроизвести богатый спектр оттенков. Ее цветопередача оценена на уровне 95% гаммы DCI-P3 и 99% Adobe RGB. Плавность картинки, за которую отвечает частота обновления дисплея, тоже не подкачала: частота поднята на высокий уровень в диапазоне 165-270 Гц.
Если быть более точным, при работе в штатном режиме частота обновления дисплея составляет 144 Гц. Однако при разгоне это значение увеличивается до 165-170 Гц, а в случае использования монитора XV272UX и вовсе до 270 Гц. Был бы подключен еще высокопроизводительный компьютер, остальное с мониторами Acer Nitro не проблема.
Все модели имеют диагональ экрана в 27 дюймов и широкий угол обзора. Такая большая диагональ вместе с IPS матрицей позволяет радовать еще и широким углом обзора и относительно неплохой яркостью 400 нит. Модели XV272UKV и XV272UX имеют разрешение 2560х1440 пикселей, модель XV272LV - 1920х1080 пикселей.
Игровой монитор Nitro XV272UXbmiipruzx серии Nitro XV2
Можно даже не волноваться: не забыта встроенная поддержка технологии AMD FreeSync Premium, которая обеспечивает совместимость работы с видеокартой. Конечно, есть классическое крепление Vesa, которое позволяет разместить монитор как на столе, так и прикрепить к стене.
Благодаря рекордно низкому значению времени отклика в 0,5 мс, новые мониторы серии Nitro XV2 способны мгновенно срабатывать в ответ на любые геймерский изыски. Такая особенность заслуживает особой похвалы. Она поможет геймерам получать весомое преимущество в соревновательных играх или просто доставит эстетическое наслаждение.
Игровой монитор Nitro XV272LVbmiiprzx серии Nitro XV2
Все мониторы серии оснащены встроенными стереодинамиками. Поддержка Acer ViewCare сохранит зрение и комфорт.
Внешний вид устройств серии Nitro XV2 сочетает в себе минимализм и функциональность. Благодаря круглой подставке, наклон дисплея можно регулировать в пределах от -5° до -25°, поворот по горизонтали на 360°. Доступен переход в портретный режим и изменение положения экрана по высоте.
Вид сзади на игровой монитор серии Nitro XV2
Для подключения доступны по два порта HDMI 2.0, один разъем DisplayPort и разъемы для подключения внешних колонок.
Мониторы из серии Nitro продаются по рекомендованной розничной цене от 29 000 рублей.
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