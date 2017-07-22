Motorola объявила о новом глобальном стратегическом партнерстве с компанией Bullitt Group, известной как производитель надежных, защищенных мобильных устройств. В рамках партнерства Bullitt получит лицензию на бренд и дизайн Motorola. Она сможет разрабатывать и выпускать защищенные смартфоны под торговой маркой Motorola для их последующего вывода на рынок.
Более подробная информация о партнерстве, в частности, о планируемых к выпуску устройствах, ожидается в этом квартале.
Новый стратегический альянс уже называют уникальным. Он позволит Bullitt применить накопленный опыт в производстве защищенных смартфонов и использовать его для выпуска новых устройств, которые попадут в портфель продуктов Motorola.
Компанию Motorola часто называют «изобретателем мобильного телефона»: именно с мобильного устройства Motorola был произведен первый в мире телефонный беспроводной звонок. В свою очередь, Bullitt Group является международным производителем мобильных телефонов и бытовой электроники со штаб-квартирой в Англии. Она занимается производством защищенных смартфонов с 2009 года. Продукция Bullitt продается более чем в 75 странах, компания представлена на ключевых рынках по всему миру, включая Китай, Великобританию и США. Производство в основном осуществляется в Китае.
Первая лицензия Bullitt была выдана на мобильные устройства JCB, в феврале 2012 года компания стала всемирным лицензиатом Caterpillar Inc. в сегменте выпуска мобильных устройств и аксессуары. Вскоре последовали лицензии на Ted Baker (высококачественные аудиоустройства с уникальным дизайном) и Kodak (простые в использовании смартфоны). В мае 2016 года Bullitt объявил о партнерстве с Land Rover на разработку мобильных и периферийных устройств.
Но самое важное, как считают эксперты, что имеет прямое отношение к сделке с Motorola - Bullitt является партнером компании CAT, специализирующейся в области тяжелого машиностроения. Bullitt разрабатывает для них смартфоны и продает по их клиентской базе, включая строительные и аварийные службы. Теперь туда могут поставляться и смартфоны Motorola.
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