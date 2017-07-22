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Facebook создает свой клон Clubhouse

12 февраля 2021, 16:19




По слухам, Facebook начал разработку собственного приложения, которое будет работать аналогично Clubhouse - приложению, недавно получившему большую популярность. Сообщается, что Facebook намерен не отставать от трендов и новых форм общения. У компании есть огромная собственная база клиентов, сформированы профили их интересов. Многие оценивают потенциал Facebook развить новую площадку на своей базе как весьма высокий.

Facebook


Приложение Clubhouse было создано Полом Дэвисоном и Роханом Сетом в Кремниевой долине год назад. Оно представляет собой платформу для аудиочатов, где общение ведется только со звуком, без текстового обмена, без создания копий, без возможности передачи содержимого вовне.

В настоящее время Clubhouse доступно только по приглашениям и только на iPhone (iOS). Оно позволяет пользователям создавать чаты по конкретным темам, размер аудитории может варьироваться от нескольких человек до нескольких тысяч человек.

В прошлом году Clubhouse стало популярным в магазине приложений Apple. С тех пор оно привлекло миллионы инвестиций. По состоянию на декабрь 2020 года, Clubhouse оценивался почти в 100 млн долларов. 21 января 2021 года была произведена переоценка «имущества» Clubhouse, и новая оценка составила уже «один миллиард долларов».

Стоит отметить, что Facebook хорошо известна в Кремниевой долине как компания, которая «не стесняется создавать клоны других популярных приложений». Если это нельзя было сделать легально, компания прибегала к прямой покупке конкурентов. Подобная «участь» постигла WhatsApp, Instagram и Oculus.

Приложение-клон Facebook Clubhouse, как сообщается, находится на ранней стадии разработки. Названия для сервиса еще не придумано, даже рабочее.

В настоящее время нет никакой ясности, действительно ли такое приложение будет разработано, или Facebook откажется от него на полпути. Но уже поползли слухи, что Facebook может просто купить Clubhouse. Возможно, в этом кроется объяснение, откуда никому неизвестная компания Clubhouse вдруг стоит миллиард.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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