Шведская компания Dirac, хорошо известная в мире своими разработками в области технологий обработки звука, заключила партнерское соглашение с японской Fujitsu, известной своим компьютерным оборудованием. Заключение этого соглашения указывает на будущее активное внедрение технологий Dirac, прежде всего, в ноутбуках Fujitsu Lifebook.
По имеющимся сведениям, одним из первых новшеств на коммерческих ноутбуках Fujitsu Lifebook станет поддержка технологий Dirac для обработки голоса с целью повышения его четкости. Среди ноутбуков, где скоро появится поддержка технологии Dirac, - модели Lifebook U9311 и U9311X.
Известно, что технологии Dirac для обработки голоса активно применяются в мобильных устройствах при совершении телефонных звонков. Общее число смартфонов, где уже внедрена технология Dirac, оценивается в более чем 500 миллионов.
Технология Dirac для обработки аудио способна существенно повысить четкость голоса, например, во время проведения видеоконференций. Эффект достигается без сложной настройки программного обеспечения и использования дискретной графики.
Технологии Dirac представляют собой «аудио DSP». Этот программный инструмент работает поверх драйвера аудиокодека и предоставляет три режима обработки звука - голосовой, музыкальный и режим кино.
В частности, голосовой режим позволяет значительно улучшить качество речи при видеозвонках. «Запатентованная Dirac технология коррекции импульсной и частотной модуляции в цифровом сигнале улучшает звуковые характеристики». Особенно это заметно при использовании маломощных динамиков портативных компьютеров. Технология позволяет создать естественную звуковую среду, используя самые простые, небольшие динамики, расположенных рядом друг с другом.
«Комплексное использование звуковых технологий Dirac позволяет добиться более богатого звучания с ноутбуков, причем без дополнительных затрат, дорогостоящей модернизации оборудования».
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