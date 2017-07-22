Тестовая лаборатория Lab501 опубликовала подробный результаты проведенных испытаний инженерного образца настольного процессора Intel Core i7-11700K серии Rocket Lake-S, который сейчас проходит последние проверки перед готовящимся анонсом. Большой интерес к этому продукту для настольных ПК проявляют прежде всего геймеры и энтузиасты сборки. Для них это - возможность построить «компьютер мечты».
О предстоящем выпуске настольного процессора «Rocket Lake-S» 11-го поколения заговорили в январе 2021 года. По слухам, процессоры этой серии будут выпускаться в корпусе LGA1200, для их производства будет использоваться существующий 14-нм техпроцесс. Анонс моделей массового рынка ожидается в марте 2021 года.
Выпуск процессоров новой серии Rocket Lake-S имеет важное значение для Intel. Компания намерена серьезно поправить свои пошатнувшиеся позиции как лидера на рынке настольных процессоров. Насколько привлекательной окажется модель Intel Core i7-11700K, будет сильно зависеть прежде всего от геймеров и энтузиастов сборки. Первым делом они непременно проверят на быстродействие в игровых программ именно модель Intel Core i7-11700K. Intel рассчитывает, что ее будущие чипы Intel Core i7-11700K смогут на равных конкурировать с AMD Ryzen 5000-й серии.
«Секрет» возможности сравнения состоит в том, что у инженерного образца можно выставить тактовую частоту, выбрав то значение, которое, по слухам, получит соответствующая модель в рознице. Это дает возможность получить представление, как будет работать будущий продукт, когда он попадет на массовый рынок.
Процессор i7-11700K представляет собой 8-ядерный/16-поточный чип. Тестирование проводилось по нескольким направлениям.
Первая группа тестов касалась оценки производительности чипа. В тестах Wprime 1.55 (режим 1024M) проводилась простая оценка на скорость. В тесте есть два режима тестирования: 32M и 1024M. Оценка проводилась в режиме 1024M, который ориентирован на оценку стабильности работы (хотя без особо тяжелой нагрузки), зато с учетом многопоточности. Процессор i7-11700K показал заметное отставание от AMD Ryzen 7 5800X в синтетических тестах.
Тест i7-11700K (ES): Wprime 1.55 1024M
Второй тест - профессиональное программа Blender для создания трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью «узлов», а также создания 2D-анимаций. Тест проводился на скорость рендеринга. Процессор i7-11700K показал более продолжительное время, чем AMD Ryzen 7 5800X, но разница была не настолько большой.
Тест i7-11700K (ES): Blender 2.8
Третий тест на производительность был связан с оценкой времени кодирования видео. Программа Handbrake 1.2.2 осуществляет конвертирование MPEG-видео в MPEG-4 видеофайл в форматах mp4 и mkv. Процессор i7-11700K уступил AMD Ryzen 7 5800X и в этом тесте.
Тест i7-11700K (ES): Handbrake 1.2.2
Вторая группа тестов была связана с оценкой производительности на игровых программах. Процессор i7-11700K незначительно уступил AMD Ryzen 7 5800X в играх, отставание оценивалось в диапазоне ±1%. Тем не менее, из проделанных тестов стоит сделать вывод, что в настоящее время во всех областях чип AMD Ryzen 7 5800X превосходит i7-10700K.
Тест i7-11700K (ES): Far Cry New Dawn 1920x1080
Тест i7-11700K (ES): Metro Exodus 1920x1080
Тест i7-11700K (ES): Dawn of War 3 1920x1080
Помимо сравнения на производительность, исследователи также оценили Core i7-11700K на энергопотребление. Процессор Intel показал значительно более высокие затраты. Отмечается, что для него энергопотребление всей системы было на 27% выше, чем у системы на основе AMD Ryzen 7 5800X. Для измерения использовалась утилита Prime95, которая часто применяется для проверки стабильности работы компьютера при разгоне. Ее достоинство состоит в том, что она поднимает нагрузку только на ЦП.
В реальных сценариях эксплуатации многое происходит иначе. Например в играх добавляется потребляемая мощность графического процессора.
Отмечается также, что i7-11700K не является «горячим» процессором. Его температура на 18°C ниже, чем у AMD Ryzen 7 5800X при работе под нагрузкой Prime95.
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