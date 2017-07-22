РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

12 февраля 2021, 23:37




Тестовая лаборатория Lab501 опубликовала подробный результаты проведенных испытаний инженерного образца настольного процессора Intel Core i7-11700K серии Rocket Lake-S, который сейчас проходит последние проверки перед готовящимся анонсом. Большой интерес к этому продукту для настольных ПК проявляют прежде всего геймеры и энтузиасты сборки. Для них это - возможность построить «компьютер мечты».

О предстоящем выпуске настольного процессора «Rocket Lake-S» 11-го поколения заговорили в январе 2021 года. По слухам, процессоры этой серии будут выпускаться в корпусе LGA1200, для их производства будет использоваться существующий 14-нм техпроцесс. Анонс моделей массового рынка ожидается в марте 2021 года.

Выпуск процессоров новой серии Rocket Lake-S имеет важное значение для Intel. Компания намерена серьезно поправить свои пошатнувшиеся позиции как лидера на рынке настольных процессоров. Насколько привлекательной окажется модель Intel Core i7-11700K, будет сильно зависеть прежде всего от геймеров и энтузиастов сборки. Первым делом они непременно проверят на быстродействие в игровых программ именно модель Intel Core i7-11700K. Intel рассчитывает, что ее будущие чипы Intel Core i7-11700K смогут на равных конкурировать с AMD Ryzen 5000-й серии.

«Секрет» возможности сравнения состоит в том, что у инженерного образца можно выставить тактовую частоту, выбрав то значение, которое, по слухам, получит соответствующая модель в рознице. Это дает возможность получить представление, как будет работать будущий продукт, когда он попадет на массовый рынок.

Процессор i7-11700K представляет собой 8-ядерный/16-поточный чип. Тестирование проводилось по нескольким направлениям.

Первая группа тестов касалась оценки производительности чипа. В тестах Wprime 1.55 (режим 1024M) проводилась простая оценка на скорость. В тесте есть два режима тестирования: 32M и 1024M. Оценка проводилась в режиме 1024M, который ориентирован на оценку стабильности работы (хотя без особо тяжелой нагрузки), зато с учетом многопоточности. Процессор i7-11700K показал заметное отставание от AMD Ryzen 7 5800X в синтетических тестах.

Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

Тест i7-11700K (ES): Wprime 1.55 1024M


Второй тест - профессиональное программа Blender для создания трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью «узлов», а также создания 2D-анимаций. Тест проводился на скорость рендеринга. Процессор i7-11700K показал более продолжительное время, чем AMD Ryzen 7 5800X, но разница была не настолько большой.

Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

Тест i7-11700K (ES): Blender 2.8


Третий тест на производительность был связан с оценкой времени кодирования видео. Программа Handbrake 1.2.2 осуществляет конвертирование MPEG-видео в MPEG-4 видеофайл в форматах mp4 и mkv. Процессор i7-11700K уступил AMD Ryzen 7 5800X и в этом тесте.

Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

Тест i7-11700K (ES): Handbrake 1.2.2


Вторая группа тестов была связана с оценкой производительности на игровых программах. Процессор i7-11700K незначительно уступил AMD Ryzen 7 5800X в играх, отставание оценивалось в диапазоне ±1%. Тем не менее, из проделанных тестов стоит сделать вывод, что в настоящее время во всех областях чип AMD Ryzen 7 5800X превосходит i7-10700K.

Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

Тест i7-11700K (ES): Far Cry New Dawn 1920x1080


Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

Тест i7-11700K (ES): Metro Exodus 1920x1080


Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

Тест i7-11700K (ES): Dawn of War 3 1920x1080


Помимо сравнения на производительность, исследователи также оценили Core i7-11700K на энергопотребление. Процессор Intel показал значительно более высокие затраты. Отмечается, что для него энергопотребление всей системы было на 27% выше, чем у системы на основе AMD Ryzen 7 5800X. Для измерения использовалась утилита Prime95, которая часто применяется для проверки стабильности работы компьютера при разгоне. Ее достоинство состоит в том, что она поднимает нагрузку только на ЦП.

В реальных сценариях эксплуатации многое происходит иначе. Например в играх добавляется потребляемая мощность графического процессора.

Отмечается также, что i7-11700K не является «горячим» процессором. Его температура на 18°C ниже, чем у AMD Ryzen 7 5800X при работе под нагрузкой Prime95.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших процессоров для игр. Выбрать лучший процессор для игр непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный процессор, для других - самый производительный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем регулярно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший процессор для игр в любой ценовой категории - от $100 до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • Samsung Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 во всех тестах
  • Intel нашла доказательства превосходства Core i7 11-го поколения над Apple M1
  • AMD подала патент на аппаратный ускоритель для машинного обучения
  • Рассекречены характеристики процессоров Intel Rocket Lake-S - i9-11900K, i7-11700K и i5-11600K
  • Intel отдает производство 3-нм чипов в TSMC и начнет выпускать их уже в 2022 году

    • предыдущая новость
    Аудиотехнологии Dirac встраиваются в ноутбуки Fujitsu Lifebook

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Windows 10 Pro за 935 рублей и другие выгодные предложения в честь Дня святого Валентина Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка Главные новости за неделю
    День святого Валентина с BOBkeys Лучшая видеокарта для игр Обзор Razer Kishi для Android Лучшая материнская плата Главные новости за неделю
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    12 февраля, 2021

    Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

    Аудиотехнологии Dirac встраиваются в ноутбуки Fujitsu Lifebook

    Facebook создает свой клон Clubhouse

    Проектор Acer AOPEN спрятался внутри умных колонок

    Под брендом Motorola будут выпускаться защищенные телефоны-внедорожники

    Выпущена серия игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

    «Шеф, все украли!» - секреты невероятного флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra стали народным достоянием

    EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют

    11 февраля, 2021

    Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

    Вышло крупное обновление эмулятора Yuzu для игровой приставки Nintendo Switch

    Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста

    BOE начнет массовый выпуск дисплейных панелей microOLED к концу 2021 года

    «Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi

    Обновленная AMD StoreMI нашла поддержку в процессорах Threadripper Pro и SSD

    Samsung Exynos 2100 отстает от Snapdragon 888 во всех тестах

    Twitter может перейти на биткоины при оплате используемого «железа»

    NHS COVID-19 предупредил 1,7 млн жителей Англии и Уэльса о реальной опасности заражения коронавирусом

    Пилотная дискретная графика Intel Xe HPG прошла тесты 3DMark Mesh Shader

    10 февраля, 2021

    Intel обвинила высокопоставленного сотрудника Microsoft в краже секретов Xeon

    Обновленный ИБП IPPON Back Basic S Euro получил три розетки, взамен прежних двух

    ССЫЛКИ