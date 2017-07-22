Вечером в прошедшую пятницу российская поисковая система Яндекс, штаб-квартира которой находится в Нидерландах, сообщила что неназванный сотрудник компании был уличен в предоставлении доступа к содержимому почтовых ящиков пользователей почтовой службы Яндекса. Всего было скомпрометировано 4887 учетных записей электронной почты пользователей Яндекс.
Сообщается, что факт утечки и компрометации личных данных был обнаружен в ходе планового аудита программных систем Яндекса, которые проводила команда безопасности. «Этот сотрудник был одним из трех системных администраторов с необходимыми правами доступа для оказания технической поддержки сервиса», - говорится в заявлении Яндекса, опубликованном в его корпоративном блоге.
Компания уже оповестила всех клиентов, в отношении личных данных которых была нарушена безопасность. Сообщается, что обвиненный в инциденте неназванный сотрудник предоставил несанкционированный доступ к почтовым ящикам пользователей третьим лицам в личных целях. Однако Яндекс не раскрыл, было ли это связано с корыстной продажей или причины предоставления доступа имели иной характер. Также не сообщается о задержании обвиненного в инциденте сотрудника, а только говорится, что Яндекс обратился в правоохранительные органы и передал им соответствующую информацию.
В то же время эксперты рынка отмечают, что нет никаких доказательств того, что платежные реквизиты пользователей были скомпрометированы во время инцидента. Яндекс уведомил затронутых владельцев почтовых ящиков о необходимости изменить свои пароли.
Нет также ясности, когда произошло нарушение и когда сотрудник начал предлагать несанкционированный доступ третьим лицам. Яндекс только сообщил: «По выявленному инциденту проводится внутреннее расследование и будут пересмотрены процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. Это поможет минимизировать влияние человеческого фактора на безопасность данных пользователей».
Отмечается, что это уже не первый в последнее время случай эскалации внутренних угроз в технологических компаниях, которые приводят к финансовому и репутационному ущербу.
Например, в декабре 2020 года был потерян контроль над персональными данными жителей Москвы, переболевших COVID-19. В результате инцидента в интернет попали данные о более 100 тыс. человек. Тогда сообщалось, что данные передали третьим лицам сотрудники, обрабатывавшие информацию. Была ли цель передачи связана с продажей данных, не сообщалось.
Другой инцидент был связан с несанкционированными действиями бывшего инженера Cisco. В декабре 2020 года Судхиш Касаба Рамеш был приговорен к 24 месяцам тюремного заключения за удаление 16 000 учетных записей приложения для веб-конференций Cisco Webex. Это было сделано без получения предварительного разрешения, что нанесло компании Cisco ущерб в размере более 2,4 млн долларов, включая 1,4 млн долларов рабочего времени сотрудников Cisco, которым пришлось заниматься восстановлением данных, и выплату 1,0 млн долларов клиентам за нанесенный им ущерб.
Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".