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Facebook готовит «убийцу» Apple Watch

15 февраля 2021, 09:18




Как сообщает издание The Information, Facebook ведет разработку умных часов, главными функциями которых, помимо контроля за временем, станут передача мгновенных сообщений и забота о здоровье владельца. Они смогут отправлять сообщения с помощью сервисов Facebook, таких как Messenger и WhatsApp. Часы Facebook будут оснащены собственным модемом, что позволит использовать их автономно без необходимости привязки к смартфону.

Facebook готовит «убийцу» для Apple Watch


Благодаря функциям поддержки здоровья, умные часы Facebook позволят подключаться к контролю услуг, предоставляемых продуктами или сервисами сторонних компаний и разработчиков. Появится возможность отслеживать тренировки совместно с друзьями или общаться напрямую с тренером, например, через сервис компании Peloton.

По слухам, управление умными часами Facebook будет осуществляться через соответствующие программные средства Google для Android.

По имеющимся оценкам, при выпуске будущих умных часов Facebook планирует придерживаться бизнес-модели высокой доступности. Другими словами, компания намерена продавать свои часы по ценам, близким к их производственной себестоимости. Эта модель уже отработана в Facebook на гарнитуре Oculus. Пока неизвестно, какая будет назначена цена, но стоимость конкурирующих продуктов варьируются от 150 до 400 долларов. Можно предположить, что цена часов Facebook будет ближе к нижней границе.

С учетом последних трендов в области безопасности, новые часы Facebook могут не понравиться тем, кто обеспокоен желанием «полной свободы». Известно, что Facebook позволяет себе большие вольности в отношении пользовательских данных. Ходят слухи о том, что Facebook собирает обширные данные о пользователях социальных сетей и использует их в рекламных целях. Велика вероятность, что аналогичная картина будет наблюдаться и с умными часами Facebook.

Главным конкурентом умных часов Facebook называют Apple Watch - самые продаваемые умные часты на сегодняшней день. В мире насчитывается уже более 100 млн человек, которые приобрели Apple Watch.

Среди конкурентов Facebook также называют компанию Amazon и ее необычный фитнес-браслет Halo Band, выпущенный прошлым летом. Amazon Halo Band выделяют, прежде всего, необычным набором поддерживаемых функций. Например, этот браслет способен оценивать изменения объема жировой ткани в организме владельца. Вторая его инновационная функция - это следить за эмоциональным состоянием обладателя фитнес-браслета через анализ его голоса. Цена браслета Amazon Halo Band составляет около 100 долларов, т.е. этот гаджет может быть близок по цене к умным часам Facebook.

По слухам, Facebook планирует начать продажи своих умных часов в 2022 году. Через год, в 2023 году уже запланирован выпуск его обновленной версии.



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