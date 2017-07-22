Интерес к складным моделям смартфонов проявляют практически все крупные участники рынка. Свой вклад в этом направлении сделала и китайская компания Vivo. В сети появилась информация о патенте, поданном от имени этой компании в августе 2020 года. Наличие такого патента указывает на то, что Vivo также может вести разработку складного смартфона, экран которого частично складывается внутрь.
Как видно из опубликованных зарисовок, Vivo предлагает уникальный дизайн. В нем складывается только нижняя часть экрана.
На передней части дисплея практически отсутствует рамка. Экран занимает практически всю площадь смартфона - до краев вверху и по бокам.
Если посмотреть на профиль смартфона сбоку, то наиболее толстая часть телефона располагается в верхней половине. Вероятно, именно там находятся все внутренние компоненты смартфона. В нижней половинке расположен только механизм, который обеспечивает складывание устройства.
Интересный дизайн имеет и задняя панель. Там находится модуль камер, содержащий четыре отдельных датчика. Один из них имеет перископическую линзу для зума. Рядом, вдоль вертикали модуля камеры, расположена вспышка.
Эксперты отмечают отсутствие кнопок на смартфоне, за исключением прямоугольной кнопки, расположенной на верхнем торце. Скорее всего, эта кнопка предназначена для включения питания. Регулировка громкости, скорее всего, будет выполняться программным путем. Нет также лотка для SIM-карты и для карты MicroSD.
Информации о планах использования этого дизайна Vivo в конкретной модели смартфона пока нет.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".