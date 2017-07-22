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Анонс смартфона Samsung Galaxy F62 с невероятно мощным аккумулятором

15 февраля 2021, 13:02




Корейская Samsung представила новый смартфон среднего уровня под названием Galaxy F62 (SM-E625F). Гаджет получил большой экран, фирменный чипсет Exynos и невероятно мощный аккумулятор.

Анонс смартфона Samsung Galaxy F62


За производительность смартфона отвечает платформа Samsung Exynos 9825 с 8-ядерным процессором с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим ускорителем Mali-G76 MP12. Она дополняется 6 или 8 Гбайт ОЗУ LPDDR4x и 128 Гбайт расширяемой памяти UFS 2.1. Большой 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей Infinity-O имеет разрешение 2400x1080 пикселей.

Анонс смартфона Samsung Galaxy F62


Интересно, что, несмотря на использование в смартфоне AMOLED-экрана, Samsung не стала интегрировать в него сканер отпечатков пальцев. Вместо этого дактилоскопический сенсор Galaxy F62 установлен на его боковой грани. В отверстии экрана гаджета находится фронтальная 32-Мп камера. В левой верхней части его тыльной панели из так называемого гластика расположен квадратный модуль с четырьмя камерами: основным 64-Мп сенсором Sony IMX682, 12-Мп широкоугольной камерой и двумя 5-Мп датчиками для макросъёмки и определения глубины. Вспышка вынесена за пределы модуля и находится прямо под ним.

Отдельного упоминания заслуживает мощный аккумулятор Samsung Galaxy F62 ёмкостью 7000 мАч с поддержкой 25-Вт быстрой проводной зарядки. А среди остальных особенностей смартфона числятся Wi-Fi 802.11 ac (2,4 + 5 ГГц), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, порт USB Type-C, 3,5-мм аудиоразъём и NFC-чип с поддержкой Samsung Pay.

Samsung Galaxy F62 появится в продаже в зелёном, синем и сером цветах. Смартфон с 6 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт флеш-памяти получил ценник в $330 (24 200 рублей), а аппарат с 8 Гбайт оперативной памяти можно будет купить за $357 (26 200 рублей).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro. Xiaomi Mi 10T Pro получил флагманский процессор, чрезвычайно быстрый дисплей, камеру топового уровня и мощный аккумулятор. При всём этом смартфон отличается весьма приятным ценником и ярким дизайном, позволяя говорить о себе, как о чрезвычайно сбалансированном гаджете, практически лишённом слабых сторон. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор смартфона Xiaomi Mi 10T Pro: доступный флагман без компромиссов".

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