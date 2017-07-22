Компания Philips представила новый монитор в линейке высокопроизводительных моделей B Line (High-performance monitors) - модель Philips 242B1G с диагональю 23,8 дюйма (60,5 см). Новую модель выделяют надежная производительность и повышенная экологичность. Целевая аудитория новой модели - профессиональные пользователи, работающие в команде.
Экологичность нового монитора Philips выражается в предпочтительном применении чистых и устойчивых материалов. Их применение не оставляет или серьезно сокращает углеродный след в атмосфере, способствует «круговороту» используемых материалов в природе с «практичной» утилизацией.
Монитор Philips 242B1G изготовлен на 85% из переработанного пластика. Он обладает сертификатом TCO Certified Edge, который отражает отсутствие использования в изделии вредных веществ, таких как ртуть, галогены, ПВХ и бромированные антипирены. Благодаря этому, достигается минимизация влияния на окружающую среду. Вся упаковка на 100% состоит из переработанных материалов и соответствует основным международным стандартам (EnergyStar 8.0, EPEAT и RoHS).
Новый Philips 242B1G имеет энергоэффективную конструкции. Она обеспечивает значительную экономию энергии и полезна при возведении сложных ИТ-систем. Например, его светодиодная подсветка сохраняет яркость и насыщенность цветов при значительно более низком энергопотреблении по сравнению с конкурентами. Среди других энергосберегающих технологий называют применение датчиков PowerSensor и LightSensor, а также нулевого выключателя питания.
Высокую производительность монитора обеспечивает применении технологии IPS (максимальное разрешение 1920х1080 @ 75 Гц). Время отклика составляет 4 мс. Яркость - 250 км/м2. Углы обзора соответствуют основным требованиям (178°/178°, по вертикали/горизонтали) при комплектации рабочих мест для групп сотрудников, где необходима слаженная работа в команде.
Продажи монитора Philips 242B1G стартуют в феврале по рекомендованной розничной цене18 745 рублей.
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