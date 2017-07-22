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Высокотехнологичный комплект TWS-наушников Bloody M30 применяет новейшую технологию M.O.C.I.

15 февраля 2021, 19:13




Тайваньская компания A4Tech из Тайбэя анонсировала выпуск TWS-гарнитуры M30 в своей линейке игровых устройств Bloody. Главное качество новой модели наушников - чистое звучание. Оно достигается с помощью разных факторов, но прежде всего это достижении технологии M.O.C.I. Она делает прослушивание комфортным и продуманным до мелочей.

Наушники Bloody M30 отличаются эргономичной формой, удобной для использования в офисе, по пути домой, во время прогулок и занятия спортом.

Высокотехнологичный комплект TWS-наушников Bloody M30 применяет новейшую технологию M.O.C.I.


Главное, конечно, - это качество звучания Bloody M30. Технология M.O.C.I. основана на использовании особой мембраны для динамика. Она изготавливается из наномицелия и углеродного волокна, что позволяет добиваться четкого воспроизведения высоких и средних частот, помогает раскрыть нюансы и глубину звука. Частотный диапазон простирается от 20 Гц до 20 кГц.

Высокотехнологичный комплект TWS-наушников Bloody M30 применяет новейшую технологию M.O.C.I.


Емкости литиевого аккумулятора (40 мАч) достаточно для прослушивания до 4-х часов музыки на одном заряде при полной мощности звучания. Кейс, изготовленный из алюминия, может служить и как дополнительный аккумулятор. Емкость его литиевой батареи составляет 500 мАч, и они дают дополнительные 22 ч работы. Без доступа к сетевой подзарядке, один из наушников можно оставить на подзарядку, а в это время пользоваться другим. Кейс оснащен интерфейсом Type-C для быстрой зарядки и оперативности подключения.

Высокотехнологичный комплект TWS-наушников Bloody M30 применяет новейшую технологию M.O.C.I.


Сенсорное управление на корпусе наушников отличается простотой и интуитивностью. Оно позволяет легко переключать треки, принимать и завершать вызовы, активировать голосового помощника. Он помогает ответить на любой вопрос и получить информацию без поиска через смартфон. Такая возможность будет особенно удобной, когда смартфона нет под рукой.

Корпус отличается плотностью и защищен в соответствии со стандартом IPX4.

О рекомендованной цене на устройство не сообщается.



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