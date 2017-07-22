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Cкладной iPhone будет оснащен Apple Pencil или новым стилусом

16 февраля 2021, 11:19




То, что Apple уже несколько лет работает над созданием складного смартфона iPhone, для многих не является секретом. Очевидно, что эта задача не только сложная с технической точки зрения, но еще и требует точного прогноза, как изменятся привычки клиентов при переходе на новый форм-фактор. Ответственность за правильно выбранное решение ведет к продолжительной фазе разработки.

По слухам, разработка нового складного iPhone ведется уже на протяжении нескольких лет, и скоро он должен появиться в продаже. О готовящемся, хотя и в отдаленной перспективе, запуске говорит и новая порция информации об этом аппарате, которая утекла в сеть.

Apple Pencil


По слухам, новинка будет поддерживать стилус. О выборе модели стилуса пока нет информации. Окажется ли это уже существующий Apple Pencil, который опционально поставляется для планшетов Apple iPad 2020/Air 2019/mini 2019, или это будет совершенно новая модель - пока можно только гадать.

Недавно стало известно, что Apple доработала дизайн «раскладушки» для складного iPhone. По слухам, он будет похож на Samsung Galaxy Z Flip.

Cкладной Apple iPhone будет оснащен существующим (Apple Pencil) или новым стилусом


Сообщается, что компания планирует использовать защитное стекло Ceramic Shield, которое будет подвергаться специальной химической обработке. Это позволит выдерживать значительные нагрузки, которые испытывает экран при многократном складывании или раскрытии.

Несмотря на традиционную бизнес-модель iPhone, который всегда был дороже аналогичных устройств на рынке со схожими характеристиками, складной Apple iPhone будет более доступным по сравнению с уже выпущенными аналогами от других вендоров. Принимая во внимание, что запуск ожидается в 2023 году, необходимо учитывать, что стоимость компонентов к тому времени снизится. Это важно, поскольку из-за новизны технологий, цены на них пока достаточно высокие.

В то же время, новый форм-фактор является слишком новым для Apple. Поэтому многие эксперты допускают, что сроки запуска нового устройства могут быть отложены, если компания столкнется с какими-либо технологическими или производственными проблемами, решить которые в сжатые сроки, очевидно, будет непросто.



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