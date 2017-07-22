В 2020 году Samsung анонсировала выпуск мощного 50-Мп датчика изображения ISOCELL GN1. Новый продукт сразу получил положительные отклики со стороны экспертов рынка. Позднее он появился в самых разных аппаратах, например, в камерофоне Vivo X50 Pro+, а также в его преемнике Vivo X60 Pro+.
Но время идет вперед, и по слухам, через полгода Samsung собирается анонсировать выпуск еще двух новых флагманских сенсоров: ISOCELL GN1s и ISOCELL GN3. Их анонс состоится ближе к концу 2021 года. Источником слухов стал известный «вещатель» кулуарной информации в китайских социальных сетях, выступающий под ником Digital Chat Station.
По слухам, новый флагманский датчик ISOCELL GN1s будет представлять собой слегка обновленную версию существующей модели ISOCELL GN1. Второй датчик ISOCELL GN3 будет нести в себе ряд существенных улучшений. Оба сенсора предназначены для установки во флагманские смартфоны.
Digital Chat Station сообщил, что оба датчика проходят этап полномасштабного тестирования. Он не назвал точной даты их выпуска и постарался ограничиться более «размытой» формулировкой - «во второй половине года». Он также сообщил, что новые датчики получат достаточно большие размеры, а размер их пикселей также будет достаточно крупным.
Ожидается, что перед запуском двух новых флагманских датчиков Samsung анонсирует модель ISOCELL GN2. По слухам, именно этот датчик получит пока не анонсированный флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 Pro.
В портфеле Samsung есть и другая серия сенсоров - ISOCELL HM. Датчики этой серии также используются в нескольких смартфонах. Например, датчик ISOCELL HMX установлен в Xiaomi Mi Note 10, датчик ISOCELL HM1 - в Samsung Galaxy S20 Ultra, датчики ISOCELL HM2 и ISOCELL HM3 - в Galaxy S21 Ultra. В то же время, по оценкам экспертов, датчики серии ISOCELL GN будут иметь более широкое распространение, чем серия ISOCELL HM.
Пока нет информации, в каких моделях смартфонов появятся новые датчики ISOCELL GN1s и ISOCELL GN3. По мнению экспертов, главными кандидатами на право быть первыми станут смартфоны таких вендоров, как Vivo и Xiaomi.
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