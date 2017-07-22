Американская компания LANQ выпустила устройство, которое позволяет компенсировать недостатки настольных ПК, сохранив их достоинства. Новое устройство, получившее название LANQ PCDock, представляет собой небольшую настольную площадку. Она дополняет десктопную систему функциями, привычными для ноутбуков и смартфонов, но отсутствующими у многих настольных систем - поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, наличием датчика идентификации по отпечатку пальца и пр.
LANQ PCDock помогает установить монитор в соответствии с правилами эргономики, организовать место хранения на рабочем столе различных канцелярских принадлежностей, помогает осуществлять беспроводную зарядку. К числу дополнительных функций отнесены и другие средства организации рабочего стола, которые делают место работы более аккуратным и удобным.
Формально, все новые функции можно получить простым переходом на ноутбук. Но у настольных компьютеров есть свои преимущества, которые невозможно компенсировать ноутбуком. Например, повышенная производительность и повышенная защищенность доступа.
Новые эргономичные док-станции LANQ PCDock должны появиться в продаже 1 марта 2021 года. В портфеле LANQ предусмотрены три модели: LANQ PCDock Pro Max, LANQ PCDock Pro и LANQ PCDock Standard. Отличие младшего варианта Standard состоит в отсутствии поддержки некоторых функций, таких как беспроводная зарядка, RGB-подсветка и пр.
Настольный «держатель» LANQ PCDock подходит для офиса и дома. Он обеспечивает отвод тепла и имеет многофункциональный дизайн.
Дизайн корпуса PCDock подбирался экспериментальным путем. Он обеспечивает правильный угол обзора монитора, помогая избавиться от дискомфорта в шейном отделе и сутулости. Внутри корпуса находится двухдиапазонная антенна WI-FI для быстрого доступа в интернет. Устройство снабжено средствами биометрической аутентификации по отпечаткам пальцев. Есть поддержка алгоритмов сжатия APTX при передаче данных по Bluetooth, что помогает добиваться правильного звучания динамиков настольного компьютера.
Старшие модели PCDock Pro Max и PCDock Pro поддерживают высокоскоростную магнитную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Они оснащены двумя портами USB и двумя портами Type C с функцией зарядки. Для «полного счастья» в этих моделях имеется RGB-подсветка. Ее можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.
Корпус изготовлен из качественного ABS-пластика - современного синтетического полимера, обладающего высокой ударопрочностью и эластичностью. Он отличается высокой стабильностью, что гарантирует отличную долговечность изделия.
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