РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

LANQ нашел способ для скрещивания настольного и мобильного компьютеров

16 февраля 2021, 14:45




Американская компания LANQ выпустила устройство, которое позволяет компенсировать недостатки настольных ПК, сохранив их достоинства. Новое устройство, получившее название LANQ PCDock, представляет собой небольшую настольную площадку. Она дополняет десктопную систему функциями, привычными для ноутбуков и смартфонов, но отсутствующими у многих настольных систем - поддержкой Wi-Fi, Bluetooth, наличием датчика идентификации по отпечатку пальца и пр.

LANQ PCDock


LANQ PCDock помогает установить монитор в соответствии с правилами эргономики, организовать место хранения на рабочем столе различных канцелярских принадлежностей, помогает осуществлять беспроводную зарядку. К числу дополнительных функций отнесены и другие средства организации рабочего стола, которые делают место работы более аккуратным и удобным.

Формально, все новые функции можно получить простым переходом на ноутбук. Но у настольных компьютеров есть свои преимущества, которые невозможно компенсировать ноутбуком. Например, повышенная производительность и повышенная защищенность доступа.

Новые эргономичные док-станции LANQ PCDock должны появиться в продаже 1 марта 2021 года. В портфеле LANQ предусмотрены три модели: LANQ PCDock Pro Max, LANQ PCDock Pro и LANQ PCDock Standard. Отличие младшего варианта Standard состоит в отсутствии поддержки некоторых функций, таких как беспроводная зарядка, RGB-подсветка и пр.

Настольный «держатель» LANQ PCDock подходит для офиса и дома. Он обеспечивает отвод тепла и имеет многофункциональный дизайн.

Дизайн корпуса PCDock подбирался экспериментальным путем. Он обеспечивает правильный угол обзора монитора, помогая избавиться от дискомфорта в шейном отделе и сутулости. Внутри корпуса находится двухдиапазонная антенна WI-FI для быстрого доступа в интернет. Устройство снабжено средствами биометрической аутентификации по отпечаткам пальцев. Есть поддержка алгоритмов сжатия APTX при передаче данных по Bluetooth, что помогает добиваться правильного звучания динамиков настольного компьютера.

Старшие модели PCDock Pro Max и PCDock Pro поддерживают высокоскоростную магнитную беспроводную зарядку мощностью 15 Вт. Они оснащены двумя портами USB и двумя портами Type C с функцией зарядки. Для «полного счастья» в этих моделях имеется RGB-подсветка. Ее можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя.

Корпус изготовлен из качественного ABS-пластика - современного синтетического полимера, обладающего высокой ударопрочностью и эластичностью. Он отличается высокой стабильностью, что гарантирует отличную долговечность изделия.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор игровой клавиатуры Razer BlackWidow V3 Quartz. Попавшая в нашу тестовую лабораторию Razer BlackWidow V3 Quartz относится к типу игровых клавиатур, которая может стать отличным подарком для девушки. В ней сочетаются красивый дизайн в нежно-розовых тонах и полноценное игровое железо, способное приятно удивить любого геймера. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор Razer BlackWidow V3 Quartz: девочки тоже играют".

Читайте также:

  • Высокотехнологичные TWS-наушники Bloody M30 применяют технологию M.O.C.I.
  • Facebook готовит «убийцу» Apple Watch
  • Apple Watch могут выявлять заражение COVID-19 за неделю до положительного результата теста
  • «Маруся» научилась командовать устройствами умного дома Xiaomi
  • Обновленный ИБП IPPON Back Basic S Euro получил три розетки, взамен прежних двух

    • следующая новость
    В Android 12 может появиться специальный игровой режим

    предыдущая новость
    Samsung готовит флагманские фотодатчики ISOCELL GN1s и ISOCELL GN3

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший SSD: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр: текущий анализ рынка Обзор Razer Kishi для Android: мобильный гейминг тоже может быть комфортным Лучшая материнская плата: текущий анализ рынка
    Лучший SSD Главные новости за неделю Лучшая видеокарта для игр Обзор Razer Kishi для Android Лучшая материнская плата
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    16 февраля, 2021

    В Android 12 может появиться специальный игровой режим

    LANQ нашел способ для скрещивания настольного и мобильного компьютеров

    Samsung готовит флагманские фотодатчики ISOCELL GN1s и ISOCELL GN3

    Cкладной iPhone будет оснащен Apple Pencil или новым стилусом

    Acer представила 34-дюймовый монитор Predator X34GS для геймеров

    15 февраля, 2021

    Высокотехнологичные TWS-наушники Bloody M30 применяют технологию M.O.C.I.

    Philips представила монитор Philips 242B1G с высокой экологичностью

    Анонс смартфона Samsung Galaxy F62 с невероятно мощным аккумулятором

    Vivo запатентовал собственный дизайн для складного смартфона

    Facebook готовит «убийцу» Apple Watch

    Яндекс.Почта нашла крота в своих рядах, но не раскрыла размер нанесенного им ущерба

    12 февраля, 2021

    Инженерный образец Core i7-11700K прошел полный курс испытаний

    Аудиотехнологии Dirac встраиваются в ноутбуки Fujitsu Lifebook

    Facebook создает свой клон Clubhouse

    Проектор Acer AOPEN спрятался внутри умных колонок

    Под брендом Motorola будут выпускаться защищенные телефоны-внедорожники

    Выпущена серия игровых мониторов Acer Nitro XV2 для «художников» игрового мира

    «Шеф, все украли!» - секреты невероятного флагмана Xiaomi Mi 11 Ultra стали народным достоянием

    EVGA выпустил блок питания SuperNova 1300 M1 для майнинга криптовалют

    11 февраля, 2021

    Хакеры сняли банк в 7 млн долларов за украденные исходники Cyberpunk 2077 и Ведьмак 3

    ССЫЛКИ