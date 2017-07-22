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В Android 12 может появиться специальный игровой режим

16 февраля 2021, 17:12




Google готовит к выпуску новую версию Android 12 'Snow Cone'. В настоящее время принципиальная разработка уже завершена и скоро ожидается выпуск предварительной версии Android 12 для разработчиков. Ее предварительные сборки уже попали в руки исследователей, которые делятся своими впечатлениями.

Android


Среди новинок отмечают изменения в функции «Автоповорот» (в русской версии эта функция носит название «Книжный режим»). До сих пор эта функция имела серьезные неудобства в своей реализации. При включении Автоповорот проявляет сильную чувствительность к командам, поступающим от датчика положения. Теперь, по слухам, в новой версии Android «Автоповорот» станет работать значительно умней.

Ходят слухи, что появится специальный «Игровой режим» ("Game mode"). Возможно, появится кнопка настройки для быстрого выбора уровня яркости (кнопка "Reduced Brightness").

Проблемность функции «Автоповорот» в Android отмечали многие эксперты. Хорошо известно, что Android довольно часто разворачивает экран и делает это непреднамеренно. Это приводит к тому, что большинство пользователей отключают эту функцию.

Сообщается, что в настоящее время Google изучает возможность подключить искусственный интеллект к выбору режима «Автоповорот». По мнению экспертов, это позволит сделать ее работу умней и более предсказуемой. Ходят также слухи, что для работы алгоритма ИИ может быть применен анализ видеопотока, получаемого с фронтальной селфи-камеры.

Среди других слухов, появилась информация о добавлении новой службы «GameManager» в Android 12. По данным из разных источников, речь идет о новой службе, которая позволит «управлять функциями, связанными с играми».

По всей видимости речь идет о создании нового API для игровых программ. При его подключении, игровые программы смогут получать через него контроль над основными функциями смартфона, такими как автоматическая установка яркости, «Автоповорот», Включение/отключение режима «Не беспокоить» и т.д. Подробные сведения об этой службе пока отсутствуют .

Еще один слух появился о том, что Google разрабатывает специальную функцию, которая ранее называлась "Reduce Bright Colors" («Уменьшение ярких цветов»). Теперь эта функция носит название "Reduced Brightness" («Пониженная яркость»). Она появится в общем списке основных элементов управления и позволит пользователям с нарушениями зрения проще управлять смартфоном.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью об искусственном интеллекте. Искусственный интеллект уже давно занял важное место в научно-фантастической литературе и голливудских блокбастерах. Именно они формируют мнение большинства людей о том, что из себя представляет ИИ, и чего от него следует ожидать. Но насколько это мнение соответствует реальному положению вещей? Давайте разбираться. Подробнее об этом читайте в статье "Искусственный интеллект: правда и вымысел".

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