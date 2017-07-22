В непростых современных условиях, когда из-за пандемии многие учреждения остались без клиентов и посетителей, владельцы интернет-кафе во Вьетнаме нашли другое применение для парка простаивающего компьютерного оборудования. Они стали использовать его для майнинга криптовалюты.
Переход на другую бизнес-модель был вынужденным. Ранее интернет-кафе были вынуждены приостановить свою работу после получения требований со стороны правительства страны о закрытии помещений с целью введения строгих ограничений против распространения COVID-19.
В ответ владельцам компьютерного бизнеса пришлось искать альтернативные варианты использования установленного оборудования. Они решили использовать свой компьютерный парк для добычи криптовалюты.
В частности, сообщается о владельце компьютерного кафе Star Computer в Хошимине. Он объявил через официальную страницу в Facebook, что компания переходит на майнинг криптовалюты из-за более выосокой прибыли этого бизнеса.
Интернет-кафе принадлежит вьетнамскому компьютерному магазину, которое продает компьютерное оборудование. Ему удалось закупить значительное количество видеокарт RTX 3080, которые теперь используются для майнинга.
Владельцы Star Computer призывают другие интернет-кафе в стране последовать их примеру и связываться для получения консультаций по поводу организации майнинга.
Интересно, что эксперты рынка не рассматривают это решение как противоречащее бизнесу. Они отмечают, что владельцы могли продать видеокарты и получить за это прибыль. Но чтобы удержаться на плаву, выгоднее использовать видеокарты для майнинга.
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