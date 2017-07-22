Китайская компания IQOO собирается анонсировать в марте новый смартфон iQOO Neo 5 5G, преемника прошлогодней модели Neo 3 5G. Сообщается, что он будет оснащен дисплеем Samsung E3 Super AMOLED с разрешением FHD+ (2400х1080 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Дисплей будет использовать технологию перфорированного экрана, что позволит встроить под экраном сканер отпечатков пальцев. За аппаратную поддержку будет отвечать анонсированный буквально месяц назад чипсет Snapdragon 870.
Чипсет Snapdragon 870 представляет собой дальнейшее развитие платформы Snapdragon /865+. Его главное отличие состоит в возросшей скорости работы ядер Kryo 585, которые теперь «пашут» на частоте 3,2 ГГц. Новый чип оснащен модемом Snapdragon X55 5G и поддерживает все возможности игровой платформы Snapdragon Elite Gaming, которая появилась еще в версии чипсета Snapdragon 855. Этот программно-аппаратный комплекс от Qualcomm предоставляет поддержку графической библиотеки Vulkan, возможности прямого управления операциями GPU без необходимости подключения сторонних драйверов.
В новой версии обновлен драйвер графического чипа, где теперь используется GPU Adreno 650, который знаком уже по Snapdragon 865/865+. В результате, снижена потеря кадров в мобильных играх, что делает игровую сцену значительно более плавной. Преимущество проявляется прежде всего в многопользовательских играх. Помимо повышенной частоты процессора, изменения коснулись также модуля Wi-Fi.
На задней панели, по слухам, присутствует тройной блок камер. В его комплект входят основная камера Sony IMX598 на 48 Мп, сверхширокоугольная камера на 13 Мп и датчик глубины/макросъемки на 2 Мп. Серфи-камера имеет разрешение 16 Мп и использует сенсор Sony IMX471. На переднюю панель выведены стереодинамики.
По предварительным данным, емкость установленного аккумулятора составляет не менее 4400 мАч. Имеется поддержка быстрой зарядки Super Flash Charge 3.0 мощностью 66/88 Вт.
Выпуск iQOO Neo 5 5G ожидается в Китае в середине марта 2021 года. По слухам, розничная цена смартфона составит 464 доллара (34 200 руб.) за версию с 8/128 Гбайт памяти, 510 доллара (37 600 руб.) за версию с 8/256 Гбайтами и 557 долларов (41 000 руб.) за версию с 12/256 Гбайтами памяти.
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