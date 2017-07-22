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Аудиопроигрыватель Arcam ST60 класса High End приехал в Россию

17 февраля 2021, 08:43




Компания HARMAN, являющаяся частью южнокорейской корпорации Samsung Electronics, анонсировала начало продаж в России дебютного сетевого аудиопроигрывателя класса High End под названием Arcam ST60. Целевая аудитория новой аудиосистемы - пользователи, которые ценят звучание высокого качества и способны уловить «утонченный британский почерк легендарных аудиоустройств Arcam», отметил Евгений Конов, генеральный директор HARMAN Россия.

Arcam ST60 класса High End


Аудиопроигрыватель Arcam ST60 построен на базе процессора ESS 9038K2M Sabre, применение которого можно считать традицией для бренда Arcam. Это - 8-канальный 32-битный флагманская чип американской компании ESS Technology отличается впечатляющим динамическим диапазоном - 140 дБ. Внутри него «прошита» фирменная патентованная технология HyperStreamDAC, которая обеспечивает «выдающееся качество звука»" и крайне низкое значение параметра THD+N: -122 дБ. Такие показатели считаются отражением высокого уровня аппаратуры и, по мнению разработчика, недостижимы для сторонних чипов, использующих типичную дельта-сигма архитектуру.

Arcam ST60 класса High End


При подключении по цифровым каналам аудиопроцессор способен обрабатывать сигналы с дискретизацией до 32 бит/192 кГц. В рамках работы с Tidal Arcam ST60 поддерживает кодеки MQA, AIFF, ALAC, FLAC и WAV, а также доступные Lossy-форматы.

Arcam ST60 класса High End


Плеер оснащен полным набором сетевых интерфейсов: Ethernet, USB, Wi-Fi и даже RS232, который позволяет управлять устройством через терминалы умного дома под управлением Crestron или Control4. На задней панели аппарата находятся балансные и небалансные аналоговые выходы, коаксиальные и оптические цифровые выходы, что обеспечивает оптимальную гибкость подключения Arcam ST60 к различным системам.

Arcam ST60 класса High End


Новый аудиопроигрыватель способен воспроизводить потоковое аудио, полученное из всех основных сервисов, включая Tidal, Qobuz, Spotify, Napster и Deezer, а также с локальных сетевых накопителей, сохраняя при этом уровень джиттера, не превышающий 20 пикосекунд. Данные можно брать практически с любых источников, включая NAS-накопители или устройства через беспроводные протоколы Chromecast и Airplay 2 - причем без потери качества.

Класс High End Отражается и на дизайне устройства. Большое внимание уделено качеству изготовления, деталям отделки, узнаваемости. Вся необходимая информация выводится через яркий полноцветный дисплей на передней панели.

Рекомендованная розничная цена Arcam ST60 - 125 990 рублей.



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