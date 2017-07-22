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Новые 6,5-дюймовые смартфоны Moto G30 и Moto G10 оказались очень доступными

17 февраля 2021, 10:46




Компания Motorola официально анонсировала выпуск в Европе двух новых моделей 6,5-дюймовых смартфонов - Moto G10 и Moto G30. Они близки между собой, но есть и отличия. Главное достоинство новых моделей - невысокая цена. Но обо всем по порядку.

Модель Moto G10 оснащена 6,5-дюймовым экраном MaxVision с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей). Он имеет «кинематографическое» соотношение сторон 20:9, что уже говорит о многом.

Moto G10


Аппаратная начинка Moto G10 представлена чипсетом Snapdragon 460, выстроенным на базе восьми ядер Kryo 240, четыре из которых работают на частоте 1,8 ГГц, а остальные - на 1,6 ГГц. Графика Adreno 610 с частотой 600 МГц органично дополняет вычислительную мощь Moto G10.

Ресурсы памяти представлены 4 Гбайт оперативной памяти и 64/128 Гайт основной памяти, которую модно расширить до 512 Гбайт с помощью карты microSD.

«Фотонабор» Moto G10 состоит из 48-мегапиксельной основной камеры на базе сенсора Samsung GM1 с диафрагмой f/1,7, поддержкой технологии Quad Pixel и светодиодной вспышкой, а также 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камеры с углом обзора 118° и диафрагмой f/2,2. Комплект дополняют 2 Мп датчик глубины и 2-Мп макро-камера с диафрагмой f/2,4. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп и диафрагму f/2.2.

Новые 6,5-дюймовые смартфоны Moto G30 и Moto G10 стоят недорого


Вторая модель, Moto G30, во многом похожа на «младшего» брата G10. Первое отличие - это более высокая частота обновления экрана (90 Гц), что будет полезно для игр, причем не только казуальных. Аппаратная начинка усилена по сравнению с G10 и на борту можно встретить чипсет Snapdragon 662 на базе ядер Kryo 260, но работающих на более высокой частоте: четыре на 2 ГГц и остальные на частоте 1,8 ГГц. Графический процессор остался прежним (Adreno 610).

«Фотосила» также подросла и представлена 64 Мп камерой с диафрагмой f/1,7 и поддержкой технологии Quad Pixel и светодиодной вспышки. Остальная часть передней и задней «оптики» повторяет G10.

Обе модели оснащены мощной батареей емкостью 5000 мАч, имеют сканер отпечатков пальцев на задней панели, и отвечают требованиям защиты класса IP52 для гарантии безопасности эксплуатации модели во влажной среде.

Список поддерживаемых телеком-сетей представлен полным «джентельменским набором»: Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS + ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC. Смартфоны не имеют поддержки сетей 5G, но это не снижает их ценности.

Самое интересное и привлекательное - это цены. Для модели Moto G10 объявлена рекомендованная цена в размере 150 евро (13 400 руб.), а Moto G30 - 180 евро (16 000 руб.).



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