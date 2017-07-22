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Новый сайт MASTER XP отражает стиль геймификации и обретения иммерсивного опыта

17 февраля 2021, 12:58




Компания Cooler Master, выпускающая компьютерные комплектующие, в числе которых значатся корпуса, блоки питания, кулеры, системы охлаждения, игровая периферия и другие, объявила о запуске нового веб-сайта masterxp.com. Он отражает логотип и фирменный стиль дочернего игрового бренда MASTER XP, опирающегося на принципы геймификации.

сайт MASTER XP


MASTER XP (eXPerience) символизирует высокое мастерство, богатый игровой опыт и приоритетную ориентацию на растущий рынок пользователей поколения Z (родившихся с 1997 по 2010 год). Веб-сайт предоставляет свой сервис быстро реагирующего на новинки веб-ресурса на всех платформах и устройствах. Он нацелен на привлечение и сотрудничество с пользователями-клиентами, которые теперь смогут легко и удобно находить ценную для себя информацию о решениях MASTER XP.

сайт MASTER XP


Миссия нового сайта MASTER XP в формировании прочной платформы для вовлечения молодого поколения путем интеграции различных методов геймификации. Создание канала трансграничной коммуникации охватывает предоставление разнообразных развлекательных и захватывающих игровых возможностей. Master XP стремится к созданию концепции «бренд + инновации», помноженной на иммерсивный опыт, чтобы помогать посетителям получать больше впечатлений от захватывающих событий и увлекательных программ.

сайт MASTER XP


Сайт Master XP создается не только для клиентов, но и для расширения бизнес-возможностей партнеров. Компания готова заниматься созданием новых отраслевых стандартов и стремится к инновациям бренда для предоставления иммерсивного опыта для своих клиентов через мир геймификации, т.е. использования игровой механики веб-ресурсами для повышения вовлеченности.

Шрифты и логотип компании имеют равномерный дизайн. Это поясняет концепцию бренда MASTER XP как «энергичной и игривой» компании. Логотип отражает гибкость и узнаваем в цифровых медиа.

сайт MASTER XP


В настоящее время сайт использует англоязычный дизайн. Российские клиенты ожидают его локализации.



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