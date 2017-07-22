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Пользователи Apple получат доступ к облачной игровой потоковой службе Microsoft xCloud

17 февраля 2021, 14:03




По имеющейся информации, Microsoft создала клиента для игрового облачного сервиса xCloud и приступила к тестированию новой службы потоковой передачи игровых программ. После завершения проверки будет открыт предварительный публичный доступ к новой службе. Знакомство с ним позволит оценить качество работы потокового сервиса. В зависимости от полученных результатов позднее станет известно об уровне готовности и сроках запуска окончательной версии.

Потоковая передача игр Microsoft xCloud скоро будет доступна пользователям Apple


По оценкам тестеров, интерфейс веб-версии сильно напоминает клиентскую мобильную программу, которой пользуются на телефонах и планшетах Android. После ее запуска в верхней части страницы появляется «карусель» из недавно добавленных игр. Помимо этого, на экране доступны категории игр. Выбор одной из опции открывает доступ к списку игровых программ в данной категории, которые предлагаются по подписке Xbox Game Pass Ultimate.

Среди других полезных функций отмечают возможность быстрого возобновления ранее прерванной игровой программы.

После запуска игровой программы происходит автоматический переход в полноэкранный режим. Для пользования сервисом потоковой трансляции игр потребуется подсоединить контроллер для Xbox.

Потоковая передача игр Microsoft xCloud скоро будет доступна пользователям Apple


По состоянию на текущий момент, сервис xCloud поддерживается только в браузерах, в основе которых использован движок Chromium. В их число входят, например, Google Chrome и Microsoft Edge.

Выпуск веб-версии xCloud имеет более важное значение для Microsoft. Благодаря универсальноve канала доступа, в число клиентов попадают также пользователи, использующие устройства на iOS и iPad. До сих пор облачные игры Microsoft были недоступны этим пользователям, потому что Microsoft не имела прав на выпуск собственного приложения внутри программной экосистемы Apple.

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