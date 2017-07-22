По имеющейся информации, Microsoft создала клиента для игрового облачного сервиса xCloud и приступила к тестированию новой службы потоковой передачи игровых программ. После завершения проверки будет открыт предварительный публичный доступ к новой службе. Знакомство с ним позволит оценить качество работы потокового сервиса. В зависимости от полученных результатов позднее станет известно об уровне готовности и сроках запуска окончательной версии.
По оценкам тестеров, интерфейс веб-версии сильно напоминает клиентскую мобильную программу, которой пользуются на телефонах и планшетах Android. После ее запуска в верхней части страницы появляется «карусель» из недавно добавленных игр. Помимо этого, на экране доступны категории игр. Выбор одной из опции открывает доступ к списку игровых программ в данной категории, которые предлагаются по подписке Xbox Game Pass Ultimate.
Среди других полезных функций отмечают возможность быстрого возобновления ранее прерванной игровой программы.
После запуска игровой программы происходит автоматический переход в полноэкранный режим. Для пользования сервисом потоковой трансляции игр потребуется подсоединить контроллер для Xbox.
По состоянию на текущий момент, сервис xCloud поддерживается только в браузерах, в основе которых использован движок Chromium. В их число входят, например, Google Chrome и Microsoft Edge.
Выпуск веб-версии xCloud имеет более важное значение для Microsoft. Благодаря универсальноve канала доступа, в число клиентов попадают также пользователи, использующие устройства на iOS и iPad. До сих пор облачные игры Microsoft были недоступны этим пользователям, потому что Microsoft не имела прав на выпуск собственного приложения внутри программной экосистемы Apple.
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